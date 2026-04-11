Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Karin spelt Robin de les. Peter probeert zijn dochter te doorgronden. Judith besluit om het advies van Anna te volgen. Selin voelt zich verraden en Thilly wil met Lyn praten. Frank krijgt politie over de vloer. Cézar wil Tom tot inzicht brengen. Nancy neemt drastische beslissingen. Vince dekt Sunny in. Er knaagt iets bij Peter. Femke moet minder fijn nieuws brengen.
Maandag 13 april 2026 – aflevering 6055
Karin spelt Robin de les, terwijl die er net een zware avond heeft opzitten. Thilly ziet haar gelijk bewezen en lacht in haar vuistje. Sunny geeft Vince wat ongevraagd advies, terwijl Tim dat ook doet bij zijn zus. Peter probeert zijn dochter te doorgronden maar Christine lijkt meer succes te hebben.
Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 6056
Judith besluit het advies van Anna ter harte te nemen maar dat breekt Anna zuur op. Robin brengt Frank een bezoekje, al zit er een addertje onder het gras. Selin voelt zich verraden. Thilly wil even met Lyn praten.
Woensdag 15 april 2026 – aflevering 6057
Er staat onverwacht politie voor de deur bij Frank. Cézar probeert Tom tot inzicht te brengen. Selin gaat met een bang hart werken. Yasmine vertelt Febe meer over haar uitstapje met Luca. Het socialemediaprofiel van Sunny trekt speciale aandacht.
Donderdag 16 april 2026 – aflevering 6058
Christine wordt enorm hard in de watten gelegd. Nancy neemt heel drastische beslissingen. Cézar en Niels verschillen van mening. Frank wordt voor voldongen feiten gesteld en dat passeert niet zomaar bij hem. Vince kan ervoor zorgen dat een hindernis voor Sunny niet uit de hand loopt.
Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 6059
Therese maakt haar broer duidelijk dat ze zijn hulp niet nodig heeft. Cézar krijgt een evaluatie van Tom. Er knaagt iets bij Peter en hij gaat verder op onderzoek. Sunny kan het niet laten om Vince te plagen. Femke moet minder fijn nieuws brengen. Febe zit met haar hoofd helemaal in de wolken.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Ava werkt als huurmoordenares voor een clandestiene overheidsorganisatie. Ze reist de wereld rond om vooraanstaande doelwitten uit te schakelen. Wanneer een klus misgaat, wordt Ava plots zelf achternagezeten door haar ex-werkgevers.
'Ava', film uit 2020 met oa. Colin Farrell, om 22.55 uur op VTM 2.