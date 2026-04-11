BBC Studios lanceert BBC Belgium
Kijkcijfers: woensdag 8 april 2026
Laura Tesoro in tranen tijdens eerste Big Battles in 'The Voice': 'Dit is het ergste aan mijn job'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 11 april 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

Karin spelt Robin de les. Peter probeert zijn dochter te doorgronden. Judith besluit om het advies van Anna te volgen. Selin voelt zich verraden en Thilly wil met Lyn praten. Frank krijgt politie over de vloer. Cézar wil Tom tot inzicht brengen. Nancy neemt drastische beslissingen. Vince dekt Sunny in. Er knaagt iets bij Peter. Femke moet minder fijn nieuws brengen.

Maandag 13 april 2026 – aflevering 6055
Karin spelt Robin de les, terwijl die er net een zware avond heeft opzitten. Thilly ziet haar gelijk bewezen en lacht in haar vuistje. Sunny geeft Vince wat ongevraagd advies, terwijl Tim dat ook doet bij zijn zus. Peter probeert zijn dochter te doorgronden maar Christine lijkt meer succes te hebben.



Dinsdag 14 april 2026 – aflevering 6056
Judith besluit het advies van Anna ter harte te nemen maar dat breekt Anna zuur op. Robin brengt Frank een bezoekje, al zit er een addertje onder het gras. Selin voelt zich verraden. Thilly wil even met Lyn praten.

Woensdag 15 april 2026 – aflevering 6057
Er staat onverwacht politie voor de deur bij Frank. Cézar probeert Tom tot inzicht te brengen. Selin gaat met een bang hart werken. Yasmine vertelt Febe meer over haar uitstapje met Luca. Het socialemediaprofiel van Sunny trekt speciale aandacht.

Donderdag 16 april 2026 – aflevering 6058
Christine wordt enorm hard in de watten gelegd. Nancy neemt heel drastische beslissingen. Cézar en Niels verschillen van mening. Frank wordt voor voldongen feiten gesteld en dat passeert niet zomaar bij hem. Vince kan ervoor zorgen dat een hindernis voor Sunny niet uit de hand loopt.

Vrijdag 17 april 2026 – aflevering 6059
Therese maakt haar broer duidelijk dat ze zijn hulp niet nodig heeft. Cézar krijgt een evaluatie van Tom. Er knaagt iets bij Peter en hij gaat verder op onderzoek. Sunny kan het niet laten om Vince te plagen. Femke moet minder fijn nieuws brengen. Febe zit met haar hoofd helemaal in de wolken.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Maandag 13 april 2026 om 00u10  »
VRT 1
Tim is jarig. Vince raakt helemaal in paniek. Andreas haalt zijn troost skills boven terwijl de spanning tussen hem en Robin verder oplaait. Kaat krijgt goed nieuws te horen. Tom zoekt Marie op om zijn hart te luchten.
Maandag 13 april 2026 om 13u55
VRT 1
Vicky en Sam sluiten een deal. Silke vraagt Niels om raad. Bob heeft het advies van Tamara opgevolgd, maar of het echt helpt is nog maar de vraag. Marthe en Robin moeten samen een huistaak maken. Adil krijgt slecht nieuws.
Maandag 13 april 2026 om 20u15
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Maandag 13 april 2026 om 23u50
VRT 1
Dinsdag 14 april 2026 om 14u00
VRT 1
Het wordt een moeilijke dag voor Sihame. De vraag is of Karin haar slag zal thuishalen. Waldek brengt Adil een bezoekje. Dries kan zich niet langer beheersen en hij is niet de enige. Tim kampt met een enorm schuldgevoel.

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm2 logo

Ava werkt als huurmoordenares voor een clandestiene overheidsorganisatie. Ze reist de wereld rond om vooraanstaande doelwitten uit te schakelen. Wanneer een klus misgaat, wordt Ava plots zelf achternagezeten door haar ex-werkgevers.

'Ava', film uit 2020 met oa. Colin Farrell, om 22.55 uur op VTM 2.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    11:40
    De week van Bruzz
  • 10:00
    Lentebeelden
    14:00
    Sporza: Billie Jean King Cup 2026
  • 11:05
    Ridder Muis
    11:15
    Edmond & Lucy
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Blind Gesprongen
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:30
    Emergency on Sunny Beach
  • 09:30
    Geen uitzending
    12:05
    The Irrational
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:20
    Baywatch Hawaii
  • 09:00
    Geen uitzending
    15:45
    9-1-1
  • 10:00
    Joe
    15:00
    Geen uitzending
  • 10:55
    Smossen Mag
    11:20
    Toasted on wheels!
  • 10:45
    So Help Me Todd
    14:00
    NCIS
  • 10:20
    Seal Team
    11:10
    Geen uitzending
  • 10:40
    Open Vuur
    11:20
    Sportfood
  • 11:05
    Forensic Factor: A New Era
    13:00
    Snapped
  • 10:46
    Z-Weekoverzicht
    11:20
    Trends Talk
  • 11:08
    Het appartement
    12:00
    Request
  • 11:05
    Het Weekmenu
    11:50
    De Smaaktoerist
  • 11:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    11:55
    The Hardacres
  • 10:50
    Scrubs
    15:05
    Station 19
  • 10:30
    Een vergetelijk mooie reis
    11:25
    Het mooiste meisje van de klas
  • 10:35
    Podium Klassiek
    11:40
    Leven na de dictatuur
  • 11:05
    Coop Troop
    11:15
    Herrie op zolder