Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Rosa neemt het heft in handen. Het brouwsel van Waldek en Niels valt niet overal in goede aarde en Britney gedraagt zich behoedzaam. Thilly werkt Tim op de zenuwen, Judith laat haar hart spreken en het gaat Robin voor de wind, tot hij belangrijk nieuws krijgt. Sunny deelt goede raad met Vince en Frank en Simonne zijn in hun nopjes. Christine is jaloers. Femke wordt steeds woedender. Thilly en Tim hebben een dubbele date. Christine wil het beste maken van een ambetante situatie.
Maandag 23 maart 2026 – aflevering 6040
Rosa neemt zelf het heft in handen en gaat op zoek naar oplossingen. Niels en Waldek zijn trots op hun eerste brouwsel, maar het valt niet overal in de smaak. Britney gedraagt zich behoedzaam.
Dinsdag 24 maart 2026 – aflevering 6041
Thilly werkt Tim op de zenuwen. Therese heeft genoeg van het gezaag van Robin en zet hem op zijn plaats. Lyn hoort Frank uit over Marianne en Robin. Judith besluit om haar hart te laten spreken en daarenboven krijgt ze ook nog goede raad van haar zus die ze onmiddellijk ter harte neemt.
Woensdag 25 maart 2026 – aflevering 6042
Het lijkt Robin ineens allemaal voor de wind te gaan tot hij belangrijk nieuws verneemt. Lyn slooft zich uit maar of het zijn vruchten zal afwerpen, is nog maar de vraag. Sunny deelt zijn goede raad met Vince. Frank en Simonne zijn in hun nopjes.
Donderdag 26 maart 2026 – aflevering 6043
Robin beseft dat er iets moet veranderen. Jaloezie speelt Christine parten. Therese wijst Andreas op zijn fouten, al kunnen ze er allebei om lachen. Rosa brengt Waldek een bezoekje terwijl de woede van Femke stilaan groeit.
Vrijdag 27 maart 2026 – aflevering 6044
Vince durft eindelijk terug te kijken naar de toekomst, dankzij goede raad uit onverwachte hoek en met de nodige steun van zijn vrienden. De onredelijkheid van Femke kent een nieuw hoogtepunt. Thilly en Tim hebben een dubbele date met Lyn en haar nieuw lief en dat verloopt niet zonder kleerscheuren. Christine probeert het beste te maken van een ambetante situatie.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
