Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 28 februari 2026
Judith heeft spijt en Anna en Selin hebben een verhitte discussie. Lyn werkt haar frustraties uit op de verkeerde persoon. Anna organiseert een girls night en Rosa wil vooruit. Tom komt in een hachelijke situatie terecht. Eddy krijgt het deksel op de neus. Selin gaat door het lint en Britney deelt haar angst met Therese. Karin is niet blij met de plannen van Femke en Rosa. Christine gaat mee fitnessen met Peter. Tim krijgt onverwacht bezoek en Yasmine vraagt hulp aan Christine. Het goede humeur van Vince wordt verstoord.

Maandag 2 maart 2026 – aflevering 6025
Judith heeft spijt van haar acties. Een verhitte discussie ontstaat tussen Anna en Selin en dan ontdekt Selin ook nog iets heel onaangenaams. Lyn kampt met enige frustraties en werkt deze uit op de verkeerde persoon. Frank vertelt Eddy zijn laatste nieuwtje.


Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 6026
Er hangt een koude sfeer op het werk tussen Anna en Selin, al probeert Anna dat niet aan haar hart te laten komen. Ze organiseert een 'girls night'. Rosa maakt Femke duidelijk dat ze vooruit wil. Judith laat zich nog altijd niet kennen. Tom doet een fijne ontdekking.

Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 6027
Tom komt in een hachelijke situatie terecht en wordt uiteindelijk gekwetst. Eddy krijgt het deksel op de neus. Selin gaat helemaal door het lint op het werk. Er bekruipt Britney een angst die ze deelt met Therese. Karin is absoluut niet opgezet met de plannen van Rosa en Femke.

Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 6028
Rosa laat niet in haar kaarten kijken. Christine heeft een babysit geregeld en gaat mee fitnessen met Peter. Selin is ten einde raad en zoekt hulp. Tom krijgt laat op de avond onverwacht bezoek. Anna reageert koud op wat ze hoort van Judith. Britney geniet van de aandacht van haar kotgenoten.

Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 6029
Yasmine vraagt hulp aan Christine. Eddy en Frank raken verwikkeld in een discussie over de familie Bomans. Marie geeft Peter goede raad. Nancy besluit om iets te verzwijgen voor Dieter en ook Judith vertelt niet de hele waarheid. Een verontrustend telefoontje verstoort Vince' goede humeur.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Zondag 1 maart 2026 om 23u30  »
VRT 1
Frank plant een verrassingsuitstap maar deze verloopt niet vlekkeloos. Anna gooit het over een andere boeg maar daarna volgt een shock. Britney helpt haar vader met zijn nieuwe lucratieve tijdverdrijf. Femke spreekt Peter aan en vraagt zijn mening.
Maandag 2 maart 2026 om 13u55  »
VRT 1
Het alarm in Bar Madam gaat af. Joren wordt geconfronteerd met beelden die hij niet snel zal vergeten. Frank biedt Ilias een ideale oplossing aan voor zijn probleem. Karin voelt meer en meer tegenwerking van haar medevennoten.
Maandag 2 maart 2026 om 20u20  »
VRT 1
Judith heeft spijt van haar acties. Een verhitte discussie ontstaat tussen Anna en Selin en dan ontdekt Selin ook nog iets heel onaangenaam. Lyn kampt met enige frustraties en werkt deze uit op de verkeerde persoon.
Dinsdag 3 maart 2026 om 00u10  »
VRT 1
Judith heeft spijt van haar acties. Een verhitte discussie ontstaat tussen Anna en Selin en dan ontdekt Selin ook nog iets heel onaangenaam. Lyn kampt met enige frustraties en werkt deze uit op de verkeerde persoon.
Dinsdag 3 maart 2026 om 13u55  »
VRT 1
Simonne en Frank staan op het punt om te vertrekken naar Marokko. Tom kan het niet laten om Karin te jennen. Christine wordt hard aangepakt door Adil. Thilly maakt zich zorgen over Harry.

Verwante artikels