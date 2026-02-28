Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Judith heeft spijt en Anna en Selin hebben een verhitte discussie. Lyn werkt haar frustraties uit op de verkeerde persoon. Anna organiseert een girls night en Rosa wil vooruit. Tom komt in een hachelijke situatie terecht. Eddy krijgt het deksel op de neus. Selin gaat door het lint en Britney deelt haar angst met Therese. Karin is niet blij met de plannen van Femke en Rosa. Christine gaat mee fitnessen met Peter. Tim krijgt onverwacht bezoek en Yasmine vraagt hulp aan Christine. Het goede humeur van Vince wordt verstoord.
Maandag 2 maart 2026 – aflevering 6025
Judith heeft spijt van haar acties. Een verhitte discussie ontstaat tussen Anna en Selin en dan ontdekt Selin ook nog iets heel onaangenaams. Lyn kampt met enige frustraties en werkt deze uit op de verkeerde persoon. Frank vertelt Eddy zijn laatste nieuwtje.
Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 6026
Er hangt een koude sfeer op het werk tussen Anna en Selin, al probeert Anna dat niet aan haar hart te laten komen. Ze organiseert een 'girls night'. Rosa maakt Femke duidelijk dat ze vooruit wil. Judith laat zich nog altijd niet kennen. Tom doet een fijne ontdekking.
Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 6027
Tom komt in een hachelijke situatie terecht en wordt uiteindelijk gekwetst. Eddy krijgt het deksel op de neus. Selin gaat helemaal door het lint op het werk. Er bekruipt Britney een angst die ze deelt met Therese. Karin is absoluut niet opgezet met de plannen van Rosa en Femke.
Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 6028
Rosa laat niet in haar kaarten kijken. Christine heeft een babysit geregeld en gaat mee fitnessen met Peter. Selin is ten einde raad en zoekt hulp. Tom krijgt laat op de avond onverwacht bezoek. Anna reageert koud op wat ze hoort van Judith. Britney geniet van de aandacht van haar kotgenoten.
Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 6029
Yasmine vraagt hulp aan Christine. Eddy en Frank raken verwikkeld in een discussie over de familie Bomans. Marie geeft Peter goede raad. Nancy besluit om iets te verzwijgen voor Dieter en ook Judith vertelt niet de hele waarheid. Een verontrustend telefoontje verstoort Vince' goede humeur.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Kijkcijfers: donderdag 26 februari 2026
- Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM
- Cupido schiet twee keer raak in 'Winter Vol Liefde'
- Kamal Kharmach koopt kunstwerk speciaal voor 'Stukken Van Mensen'
- JA21-partijleider Joost Eerdmans bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- 'FM op 5' zit zaterdag weer vol muzieknieuws
- Nostalgie tovert maart om in 80's maand
- Dj's bij Qmusic mogen een week lang 'Het Verboden Woord' 'allemaal' niet uitspreken
- A Moment van Kensington wint eerste 3FM Award van 2026
Multimedia SPOTLIGHT
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
Kijktip van de dag
Jan vergeet zijn en Julies huwelijksverjaardag en probeert het goed te maken door een dag vol verrassingen te organiseren voor Julie, inclusief een bezoek aan een chic hotel mét wellness. Maar al snel blijkt dat plannen maken makkelijker is dan ze uit te voeren.
'Boomer', om 20.55 uur op VRT 1.