Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 2 maart 2026 – aflevering 6025

Judith heeft spijt van haar acties. Een verhitte discussie ontstaat tussen Anna en Selin en dan ontdekt Selin ook nog iets heel onaangenaams. Lyn kampt met enige frustraties en werkt deze uit op de verkeerde persoon. Frank vertelt Eddy zijn laatste nieuwtje.

Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 6026

Er hangt een koude sfeer op het werk tussen Anna en Selin, al probeert Anna dat niet aan haar hart te laten komen. Ze organiseert een 'girls night'. Rosa maakt Femke duidelijk dat ze vooruit wil. Judith laat zich nog altijd niet kennen. Tom doet een fijne ontdekking.

Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 6027

Tom komt in een hachelijke situatie terecht en wordt uiteindelijk gekwetst. Eddy krijgt het deksel op de neus. Selin gaat helemaal door het lint op het werk. Er bekruipt Britney een angst die ze deelt met Therese. Karin is absoluut niet opgezet met de plannen van Rosa en Femke.

Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 6028

Rosa laat niet in haar kaarten kijken. Christine heeft een babysit geregeld en gaat mee fitnessen met Peter. Selin is ten einde raad en zoekt hulp. Tom krijgt laat op de avond onverwacht bezoek. Anna reageert koud op wat ze hoort van Judith. Britney geniet van de aandacht van haar kotgenoten.

Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 6029

Yasmine vraagt hulp aan Christine. Eddy en Frank raken verwikkeld in een discussie over de familie Bomans. Marie geeft Peter goede raad. Nancy besluit om iets te verzwijgen voor Dieter en ook Judith vertelt niet de hele waarheid. Een verontrustend telefoontje verstoort Vince' goede humeur.

