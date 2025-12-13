Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Emma luistert niet naar de goede raad van Judith en Frank verbijt een ruzie met Simonne in Bar Madam. Andreas is zenuwachtig en krijgt dan nog een preek van Peter. Lyn bezoekt Sunny en Frank en Tim proberen het beiden goed te maken. Simonne kan op onverwachte steun rekenen. Cody wordt geconfronteerd met een bekende patiënt. Marianne heeft belangrijk nieuws, Thilly heeft raad voor Lyn en bij Eddy lijkt het goed te gaan. Simonne is nog altijd opgejaagd. Rosa heeft Frank iets te vertellen en Rami krijgt slecht nieuws.

Maandag 15 december 2025 – aflevering 5970

De goede raad van Judith valt bij Emma in dovemansoren. Christine stelt zich vragen bij de houding van Peter. Frank gaat na een ruzie met Simonne langs in Bar Madam. Katrien wil dat Rami verder doet waar hij mee bezig is.

Dinsdag 15 december 2025 – aflevering 5971

De zenuwen spelen Andreas parten en zeker als hij ook nog een preek krijgt van Peter. Emma probeert haar klas onder controle te houden maar wordt naar huis gestuurd. Lyn bezoekt Sunny onverwacht op het werk. Frank en Tim proberen het allebei goed te maken.

Woensdag 17 december 2025 – aflevering 5972

Simonne raakt helemaal van slag maar kan op onverwachte steun rekenen. Vince probeert Sunny te kalmeren maar heeft zelf te maken met een afwijzing. Tim weet niet meer wat hij moet geloven. Cody wordt geconfronteerd met een bekende patiënt.

Donderdag 18 december 2025 – aflevering 5973

Marianne heeft belangrijk nieuws voor Tom. Het energiepijl van Emma staat enorm laag. Thilly vindt dat Lyn zich niet mag laten doen. Therese krijgt een mooie kans aangeboden. Bij Eddy lijkt alles voor één keer rooskleurig te verlopen.

Vrijdag 19 december 2025 – aflevering 5974

De opgejaagdheid van Simonne is nog niet verdwenen. Tim en Hannah lopen langs in Bar Madam. Wanneer Rosa thuiskomt, wil ze Frank iets belangrijks vertellen. Anna wil Selin behoeden voor drama maar Selin weet wat ze doet. Rami krijgt slecht nieuws te horen.

