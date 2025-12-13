'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
'Er gaat iets zots gebeuren': speurders staan oog in oog met de Masked Singers tijdens unieke confrontatie
Voorjaar 2026: VRT 1 brengt aanbod dat raakt, inspireert en verbindt

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 13 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Emma luistert niet naar de goede raad van Judith en Frank verbijt een ruzie met Simonne in Bar Madam. Andreas is zenuwachtig en krijgt dan nog een preek van Peter. Lyn bezoekt Sunny en Frank en Tim proberen het beiden goed te maken. Simonne kan op onverwachte steun rekenen. Cody wordt geconfronteerd met een bekende patiënt. Marianne heeft belangrijk nieuws, Thilly heeft raad voor Lyn en bij Eddy lijkt het goed te gaan. Simonne is nog altijd opgejaagd. Rosa heeft Frank iets te vertellen en Rami krijgt slecht nieuws.

Maandag 15 december 2025 – aflevering 5970
De goede raad van Judith valt bij Emma in dovemansoren. Christine stelt zich vragen bij de houding van Peter. Frank gaat na een ruzie met Simonne langs in Bar Madam. Katrien wil dat Rami verder doet waar hij mee bezig is.


Dinsdag 15 december 2025 – aflevering 5971
De zenuwen spelen Andreas parten en zeker als hij ook nog een preek krijgt van Peter. Emma probeert haar klas onder controle te houden maar wordt naar huis gestuurd. Lyn bezoekt Sunny onverwacht op het werk. Frank en Tim proberen het allebei goed te maken.

Woensdag 17 december 2025 – aflevering 5972
Simonne raakt helemaal van slag maar kan op onverwachte steun rekenen. Vince probeert Sunny te kalmeren maar heeft zelf te maken met een afwijzing. Tim weet niet meer wat hij moet geloven. Cody wordt geconfronteerd met een bekende patiënt.

Donderdag 18 december 2025 – aflevering 5973
Marianne heeft belangrijk nieuws voor Tom. Het energiepijl van Emma staat enorm laag. Thilly vindt dat Lyn zich niet mag laten doen. Therese krijgt een mooie kans aangeboden. Bij Eddy lijkt alles voor één keer rooskleurig te verlopen.

Vrijdag 19 december 2025 – aflevering 5974
De opgejaagdheid van Simonne is nog niet verdwenen. Tim en Hannah lopen langs in Bar Madam. Wanneer Rosa thuiskomt, wil ze Frank iets belangrijks vertellen. Anna wil Selin behoeden voor drama maar Selin weet wat ze doet. Rami krijgt slecht nieuws te horen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Maandag 15 december 2025 om 00u30  »
VRT 1
Rami laat zich helemaal inpakken door zijn nieuwe liefde. Tim twijfelt aan de oprechtheid van zijn zus. Marie confronteert Andreas met wat ze vernomen heeft en stelt hem voor een ultimatum. Emma beseft dat ze wat rust nodig heeft.
Maandag 15 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Het onbehangen bij Christine is groot en Adil probeert haar te troosten. Febe is in de wolken en dan wordt ze nog extra verrast met een cadeau van haar peter. Een gesprek met Thilly zet Viv aan het denken.
Dinsdag 16 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Harry is helemaal over zijn toeren. De kwaadheid van Christine ebt weg. Dries moet een belangrijke zaak pleiten. Er hangt onwennigheid in de lucht tussen Silke en Ilias. Tim nodigt Sam uit voor een date. Waldek negeert Femke.
Maandag 15 december 2025 om 20u30  »
VRT 1
De goede raad van Judith valt bij Emma in dovemansoren. Christine stelt zich vragen bij de houding van Peter. Frank gaat na een ruzie met Simonne langs in Bar Madam. Katrien wil dat Rami verder doet waar hij mee bezig is.
Dinsdag 16 december 2025 om 20u30  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.

 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

