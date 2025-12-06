De Masked Singers zetten hun schoen: wie krijgt lekkers en wie… een ontmaskering?
Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival 2026: Nederland, Spanje en Ierland haken af
De Masked Singers gaan op bezoek bij Sinterklaas: wie krijgt lekkers en wie... een ontmaskering?

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 6 december 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Eddy heeft een verrassing voor Greet en Vince geeft goeie raad. Cody heeft iets op te biechten. Rami wil niet luisteren naar de goede raad van Nancy en Simonne is overtuigd van haar gelijk. Niels heeft zenuwen en Simonne krijgt een diagnose. Eddy twijfelt aan Greet, het wordt Emma teveel, Therese is er slecht aan toe. Rami laat zich inpakken door zijn nieuwe liefde. Tim twijfelt aan de oprechtheid van Lyn, Marie confronteert Andreas.

Maandag 8 december 2025 – aflevering 5965
Eddy heeft een fijne verrassing voor Greet. Vince geeft zijn maat goede raad. Rosa probeert Simonne te troosten. Het ongenoegen van Judith groeit. Thilly doet haar best om Emma op te vrolijken. Selin fulmineert tegen Anna over Emma en Judith. Cody moet iets opbiechten.


Dinsdag 9 december 2025 – aflevering 5966
Greet hoort ’s nachts gemorrel aan haar deur. Rami heeft geen oren naar de raad van Nancy. Therese voelt zich niet zo goed, al laat ze uitschijnen dat het niet erg is. Femke doet een verontrustende ontdekking. Simonne is overtuigd van haar gelijk.

Woensdag 10 december 2025 – aflevering 5967
De zenuwen staan gespannen bij Niels. Waldek maakt Katrien duidelijk wat zijn wensen zijn. Rami en Vince lijken verkocht aan dezelfde dame. Eddy verliest zijn geduld. Simonne krijgt een diagnose van de dokter.

Donderdag 11 december 2025 – aflevering 5968
Eddy twijfelt over de intenties van Greet. Simonne vraagt Rosa om zich niet meer te moeien maar die lijkt er geen oren naar te hebben. Het wordt Emma allemaal even te veel. De bezorgdheid van Britney en Niels voor Therese groeit wanneer ze zien hoe slecht zij eraan toe is.

Vrijdag 12 december 2025 – aflevering 5969
Rami laat zich helemaal inpakken door zijn nieuwe liefde. Tim twijfelt aan de oprechtheid van zijn zus. Marie confronteert Andreas met wat ze vernomen heeft en stelt hem voor een ultimatum. Emma beseft dat ze wat rust nodig heeft.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Zondag 7 december 2025 om 23u45  »
VRT 1
De emoties lopen hoog op bij Sunny en dat heeft onverwachte gevolgen. Dieter en Thilly delen tot hun eigen verbazing hetzelfde goede idee. Cody wordt gechanteerd. Therese krijgt een bericht van Robin.
Maandag 8 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Zowel Vicky als Ilias zijn verrast als ze bepaald nieuws vernemen. Dries moet zijn plannen herbekijken. Tamara heeft de handen vol met Christine haar ideeën. De podiumvrees van Dieter komt weer bovendrijven.
Maandag 8 december 2025 om 20u25  »
VRT 1
Eddy heeft een fijne verrassing voor Greet. Vince geeft zijn maat goede raad. Rosa probeert Simonne te troosten. Het ongenoegen van Judith groeit. Thilly doet haar best om Emma op te vrolijken.
Dinsdag 9 december 2025 om 00u25  »
VRT 1
Eddy heeft een fijne verrassing voor Greet. Vince geeft zijn maat goede raad. Rosa probeert Simonne te troosten. Het ongenoegen van Judith groeit. Thilly doet haar best om Emma op te vrolijken.
Dinsdag 9 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Angèle verjaart vandaag. Karin stuit op verzet met haar plannen. Silke deelt het enthousiasme van Ilias niet. Femke wil Vince een helpende hand reiken. Judith kijkt uit naar haar avondje met Dries. Het is girls night ten huize Christine.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Het ThuisHuis
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Live Live Live' (VRT 1)

In de tot warme club omgetoverde VRT Studio 5 ontvangen Bart Peeters en The Atomic Orchestra, een 47-koppig orkest onder leiding van Jo Hermans, tal van artiesten om samen een symfonische versie te maken van hun liedjes. Bazart, Mentissa, Sylvie Kreusch, Warhaus, Günther Neefs en Belle Perez steken hun grootste hits en andere songs in een nieuw, klassiek jasje. Muziekliefhebber Jeroen Meus onthult daarnaast waarom hij een saxmaniak is.

'Live Live Live', om 20.20 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:56
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    01:30
    Nachtlus
  • 11:15
    Ridder Muis
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:55
    Phrogging: Hider in My House
  • 09:30
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:35
    Cross Country Christmas
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:10
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:00
    My Life is Murder
    01:00
    Criminal Minds
  • 11:20
    Storage Wars
    06:55
    Hawaii Five-0
  • 09:50
    A Merry Holiday
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:05
    Interview With a Killer
    07:00
    Cold Case
  • 11:11
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:18
    Hobbyklus
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:20
    Chris Cooks Cymru
    01:10
    Bon Appetit
  • 10:40
    Call the Midwife
    01:25
    Midsomer Murders
  • 10:50
    American Pickers
    07:00
    Below Deck Adventure
  • 10:25
    Onvergetelijke Liedjes
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:55
    Nieuwsuur
  • 10:30
    De brief voor de koning
    06:00
    Wordt aangekondigd
Verwante artikels