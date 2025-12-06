Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Eddy heeft een verrassing voor Greet en Vince geeft goeie raad. Cody heeft iets op te biechten. Rami wil niet luisteren naar de goede raad van Nancy en Simonne is overtuigd van haar gelijk. Niels heeft zenuwen en Simonne krijgt een diagnose. Eddy twijfelt aan Greet, het wordt Emma teveel, Therese is er slecht aan toe. Rami laat zich inpakken door zijn nieuwe liefde. Tim twijfelt aan de oprechtheid van Lyn, Marie confronteert Andreas.

Maandag 8 december 2025 – aflevering 5965

Eddy heeft een fijne verrassing voor Greet. Vince geeft zijn maat goede raad. Rosa probeert Simonne te troosten. Het ongenoegen van Judith groeit. Thilly doet haar best om Emma op te vrolijken. Selin fulmineert tegen Anna over Emma en Judith. Cody moet iets opbiechten.

Dinsdag 9 december 2025 – aflevering 5966

Greet hoort ’s nachts gemorrel aan haar deur. Rami heeft geen oren naar de raad van Nancy. Therese voelt zich niet zo goed, al laat ze uitschijnen dat het niet erg is. Femke doet een verontrustende ontdekking. Simonne is overtuigd van haar gelijk.

Woensdag 10 december 2025 – aflevering 5967

De zenuwen staan gespannen bij Niels. Waldek maakt Katrien duidelijk wat zijn wensen zijn. Rami en Vince lijken verkocht aan dezelfde dame. Eddy verliest zijn geduld. Simonne krijgt een diagnose van de dokter.

Donderdag 11 december 2025 – aflevering 5968

Eddy twijfelt over de intenties van Greet. Simonne vraagt Rosa om zich niet meer te moeien maar die lijkt er geen oren naar te hebben. Het wordt Emma allemaal even te veel. De bezorgdheid van Britney en Niels voor Therese groeit wanneer ze zien hoe slecht zij eraan toe is.

Vrijdag 12 december 2025 – aflevering 5969

Rami laat zich helemaal inpakken door zijn nieuwe liefde. Tim twijfelt aan de oprechtheid van zijn zus. Marie confronteert Andreas met wat ze vernomen heeft en stelt hem voor een ultimatum. Emma beseft dat ze wat rust nodig heeft.

