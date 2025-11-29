Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Britney zoekt naar een oplossing en Cody pakt Judith aan. Vince zit in een flow, Dieter en Thilly smeden een plan voor Tim. Britney is bezorgd om Eddy, Waldek is jarig en Rami loopt met zijn hoofd in de wolken. Rosa krijgt een vreemd telefoontje. Simonne moet naar de dokter en Tim zit met zijn handen in het haar. Marie krijgt complimenten over Andreas. Sunny barst uit, Cody wordt gechanteerd en Robin stuurt Therese een bericht.

Maandag 1 december 2025 – aflevering 5960

Britney probeert een oplossing te vinden en toont zich tegelijk een goede vriendin. Cody pakt Judith aan over de roddels die zich verspreiden. Simonne laat zich niet van haar schoonste kant zien. Het lijkt Vince allemaal mee te zitten, ondanks zijn beperkingen. Thilly geeft Emma een massage die haar zou moeten ontspannen. Dieter en Thilly besluiten Tim even te ontvoeren van zijn vaderlijke plichten.

Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 5961

Het imago van Cody krijgt opnieuw een stevige deuk, al kan hij ook nog wel op enige steun rekenen. Britney vertelt haar mama dat ze zich zorgen maakt over Eddy. Ook Frank is bezorgd over Simonne. Waldek is jarig en dat moet gevierd worden. Rami loopt met zijn hoofd in de wolken.

Woensdag 3 december 2025 – aflevering 5962

Rosa krijgt een mysterieus telefoontje. Nancy zoekt Eddy op en maakt opmerkingen over zijn liefdesleven. Katrien ligt goed in de markt bij de mannen. Waldek heeft de ene tegenslag na de andere. Simonne moet voor een bloedafname naar de dokter.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 5963

Vince vindt dat Sunny zich argwanend gedraagt. Simonne voelt zich schijnbaar al veel beter. Tim zit met de handen in het haar en lucht zijn hart bij zijn zus. Marie ontvangt complimenten over haar zoon. Christine en Peter vangen Greet opnieuw op.

Vrijdag 5 december 2025 – aflevering 5964

De emoties lopen hoog op bij Sunny en dat heeft onverwachte gevolgen. Dieter en Thilly delen tot hun eigen verbazing hetzelfde goede idee. Cody wordt gechanteerd. Therese krijgt een bericht van Robin.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!