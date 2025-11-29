Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

'De identiteit van Grote Jens is gelekt!': Jens Dendoncker dropt bommetje in Big Bang van 'The Masked Singer'
zaterdag 29 november 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Britney zoekt naar een oplossing en Cody pakt Judith aan. Vince zit in een flow, Dieter en Thilly smeden een plan voor Tim. Britney is bezorgd om Eddy, Waldek is jarig en Rami loopt met zijn hoofd in de wolken. Rosa krijgt een vreemd telefoontje. Simonne moet naar de dokter en Tim zit met zijn handen in het haar. Marie krijgt complimenten over Andreas. Sunny barst uit, Cody wordt gechanteerd en Robin stuurt Therese een bericht.

Maandag 1 december 2025 – aflevering 5960
Britney probeert een oplossing te vinden en toont zich tegelijk een goede vriendin. Cody pakt Judith aan over de roddels die zich verspreiden. Simonne laat zich niet van haar schoonste kant zien. Het lijkt Vince allemaal mee te zitten, ondanks zijn beperkingen. Thilly geeft Emma een massage die haar zou moeten ontspannen. Dieter en Thilly besluiten Tim even te ontvoeren van zijn vaderlijke plichten.


Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 5961
Het imago van Cody krijgt opnieuw een stevige deuk, al kan hij ook nog wel op enige steun rekenen. Britney vertelt haar mama dat ze zich zorgen maakt over Eddy. Ook Frank is bezorgd over Simonne. Waldek is jarig en dat moet gevierd worden. Rami loopt met zijn hoofd in de wolken.

Woensdag 3 december 2025 – aflevering 5962
Rosa krijgt een mysterieus telefoontje. Nancy zoekt Eddy op en maakt opmerkingen over zijn liefdesleven. Katrien ligt goed in de markt bij de mannen. Waldek heeft de ene tegenslag na de andere. Simonne moet voor een bloedafname naar de dokter.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 5963
Vince vindt dat Sunny zich argwanend gedraagt. Simonne voelt zich schijnbaar al veel beter. Tim zit met de handen in het haar en lucht zijn hart bij zijn zus. Marie ontvangt complimenten over haar zoon. Christine en Peter vangen Greet opnieuw op.

Vrijdag 5 december 2025 – aflevering 5964
De emoties lopen hoog op bij Sunny en dat heeft onverwachte gevolgen. Dieter en Thilly delen tot hun eigen verbazing hetzelfde goede idee. Cody wordt gechanteerd. Therese krijgt een bericht van Robin.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Zondag 30 november 2025 om 23u50  »
VRT 1
Thilly lijkt zich niet neer te leggen bij haar nederlaag. De teleurstelling van Simonne is groot. Cody zoekt Katrien op in de Withoeve. Waldek en Femke zijn het niet eens met elkaar. Robin doet een verrassende ontdekking.
Maandag 1 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Ilias wil zijn mama wat ontlasten. Eddy doet Angèle de belofte dat hij positief zal zijn tijdens hun trip naar de Ardennen. Robin zet een franke mond op tegen Marianne en Tom.
Maandag 1 december 2025 om 20u30  »
VRT 1
Dinsdag 2 december 2025 om 00u25  »
VRT 1
Dinsdag 2 december 2025 om 14u05  »
VRT 1
Tom komt stilaan tot het besef dat zijn zoon misschien wel eens de waarheid zou kunnen spreken. De onvrede van Karin tijdens de opening is groot. Het weekendje in de Ardennen is nog maar net begonnen of Eddy begint zich al te ergeren aan Dirk.

J. Robert Oppenheimer leidt het geheime Manhattanproject, waaraan onder anderen Edward Teller, de uitvinder van de waterstofbom, meewerkt. Oppenheimer draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de atoombom, een ontdekking die de wereld voor altijd zal veranderen.

'Oppenheimer', film uit 2023 met oa. Cillian Murphy, om 20.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

  • 10:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:15
    Planet Earth III
  • 10:45
    Uki
    04:50
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:35
    Phrogging: Hider in My House
  • 09:50
    Geen uitzending
    11:45
    House
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:25
    Snowmance
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:00
    Joe
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:40
    Feest van Eigen Bodem
    01:30
    De Tafel van de Week
  • 10:00
    My Life is Murder
    01:35
    Criminal Minds
  • 10:25
    Storage Wars
    01:05
    Evil
  • 10:40
    Het feestmenu van ..
    06:45
    Het Weekmenu
  • 10:10
    Butchers of the Bayou
    06:50
    Cold Case
  • 10:32
    De CFO podcast
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:45
    Maand van de duurzaamheid
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:30
    Ainsley Eats The Streets
    01:10
    Guten Appetit
  • 10:35
    Call the Midwife
    01:45
    Midsomer Murders
  • 10:10
    American Pickers
    06:45
    Below Deck Sailing Yacht
  • 10:30
    Onvergetelijke Liedjes
    02:24
    EenVandaag
  • 10:30
    Podium Klassiek
    01:45
    Nieuwsuur
  • 10:30
    Brainstorm
    06:55
    Interstellar Ella
