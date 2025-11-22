Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
Er doen verhalen over Cody de ronde. Eddy slooft zich uit en Sunny bezoekt Lyn. Robin en Therese lijken uit elkaar gegroeid. Lyn krijgt vreemde oproepen en Eddy laat zich overhalen om te shoppen. Het bezoek van Waldek valt slecht bij Cody. Christine is ongerust en Britney doet een stiekem telefoontje. Simonne is goed gezind. Judith weet het niet meer en Rami heeft plannen. Thilly legt zich niet neer bij haar nederlaag. Waldek en Femke zijn het oneens. Britney is zenuwachtig.

Maandag 24 november 2025 – aflevering 5955
De verhalen over Cody doen overal de ronde. Anna heeft goed nieuws voor Selin. Therese probeert door te dringen tot Robin maar ze zitten ieder op een andere golflengte. Eddy slooft zich heel hard uit voor de liefde. Sunny brengt Lyn een bezoekje.


Dinsdag 25 november 2025 – aflevering 5956
Sunny krijgt de politie op zijn dak. Robin en Therese lijken verder van elkaar te staan dan ooit. De nieuwsgierigheid van Judith wordt de kop ingedrukt. De stress lijkt de bovenhand te halen op Waldek. Lyn ontvangt vreemde oproepen. Eddy laat zich overhalen om te gaan shoppen.

Woensdag 26 november 2025 – aflevering 5957
Cody is niet gediend met een bezoekje van Waldek. Christine maakt zich ongerust over haar mama. Judith houdt een professionele façade op. Britney zit met haar gedachten elders en pleegt een stiekem telefoontje.

Donderdag 27 november 2025 – aflevering 5958
Judith weet niet meer wat ze moet geloven. Rami heeft grootse plannen. Britney probeert haar papa te steunen. Andreas en Emma gedragen zich raar tegenover elkaar. Simonne is in haar nopjes na het horen van goed nieuws maar of dat lang zal duren is nog maar de vraag. Sunny krijgt onverwacht bezoek.

Vrijdag 28 november 2025 – aflevering 5959
Thilly lijkt zich niet neer te leggen bij haar nederlaag. De teleurstelling van Simonne is groot. Cody zoekt Katrien op in de Withoeve. Waldek en Femke zijn het niet eens met elkaar. Robin doet een verrassende ontdekking. De zenuwen staan gespannen bij Britney.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Zondag 23 november 2025 om 23u30  »
VRT 1
Maandag 24 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Er is onverwacht bezoek voor Harry. Sam hoopt op de hulp van Tim. Britney is kwaad op haar mama. Bob krijgt goed nieuws. Ilias verbreekt zijn belofte tegenover Silke. Waldek en Nora komen vroeger thuis dan verwacht en daar is een grondige reden voor.
Maandag 24 november 2025 om 20u30  »
VRT 1
Dinsdag 25 november 2025 om 00u30  »
VRT 1
Dinsdag 25 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Nora lucht haar hart bij Judith. Marianne organiseert opnieuw een samenkomst van de boekenclub. Ilias loopt op wolkjes. Dries krijgt een nieuwe zaak om zijn tanden in te zetten. Vicky is het beu dat iedereen haar handje wil vasthouden.

Verwante artikels