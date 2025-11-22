Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Er doen verhalen over Cody de ronde. Eddy slooft zich uit en Sunny bezoekt Lyn. Robin en Therese lijken uit elkaar gegroeid. Lyn krijgt vreemde oproepen en Eddy laat zich overhalen om te shoppen. Het bezoek van Waldek valt slecht bij Cody. Christine is ongerust en Britney doet een stiekem telefoontje. Simonne is goed gezind. Judith weet het niet meer en Rami heeft plannen. Thilly legt zich niet neer bij haar nederlaag. Waldek en Femke zijn het oneens. Britney is zenuwachtig.

Maandag 24 november 2025 – aflevering 5955

De verhalen over Cody doen overal de ronde. Anna heeft goed nieuws voor Selin. Therese probeert door te dringen tot Robin maar ze zitten ieder op een andere golflengte. Eddy slooft zich heel hard uit voor de liefde. Sunny brengt Lyn een bezoekje.

Dinsdag 25 november 2025 – aflevering 5956

Sunny krijgt de politie op zijn dak. Robin en Therese lijken verder van elkaar te staan dan ooit. De nieuwsgierigheid van Judith wordt de kop ingedrukt. De stress lijkt de bovenhand te halen op Waldek. Lyn ontvangt vreemde oproepen. Eddy laat zich overhalen om te gaan shoppen.

Woensdag 26 november 2025 – aflevering 5957

Cody is niet gediend met een bezoekje van Waldek. Christine maakt zich ongerust over haar mama. Judith houdt een professionele façade op. Britney zit met haar gedachten elders en pleegt een stiekem telefoontje.

Donderdag 27 november 2025 – aflevering 5958

Judith weet niet meer wat ze moet geloven. Rami heeft grootse plannen. Britney probeert haar papa te steunen. Andreas en Emma gedragen zich raar tegenover elkaar. Simonne is in haar nopjes na het horen van goed nieuws maar of dat lang zal duren is nog maar de vraag. Sunny krijgt onverwacht bezoek.

Vrijdag 28 november 2025 – aflevering 5959

Thilly lijkt zich niet neer te leggen bij haar nederlaag. De teleurstelling van Simonne is groot. Cody zoekt Katrien op in de Withoeve. Waldek en Femke zijn het niet eens met elkaar. Robin doet een verrassende ontdekking. De zenuwen staan gespannen bij Britney.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!