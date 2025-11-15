Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Leidt een supertip tot een ontmaskering in 'The Masked Singer'?
zaterdag 15 november 2025
Greet slaat in paniek, Thilly is verbaasd en Simonne zint op wraak. Sunny is gefrustreerd. Het advies van Anna schiet bij Selin in het verkeerde keelgat. Frank heeft een cadeau voor Lyn. Christine wijst Eddy de deur en Cody bezoekt de wijngaard. Judith zoekt een luisterend oor. Andreas voelt zich herboren, de vuilnisdienst krijgt een klacht en Christine is ongerust. Dieter en Nancy hebben fijne vooruitzichten.

Maandag 17 november 2025 – aflevering 5950
De angst is Greet om het hart geslagen. Emma zoekt Andreas opnieuw op. Dieter en Nancy hebben een verrassing voor elkaar die bijna in het water valt. De verbazing van Thilly is groot. Lyn krijgt onverwacht bezoek in Bar Madam. Simonne zint op wraak.


Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 5951
De frustraties zitten hoog bij Sunny. Waldek zoekt hulp voor de snoei. Greet neemt contact op met Eddy en dat zal Christine geweten hebben. Anna geeft Selin advies dat in het verkeerde keelgat schiet. Frank heeft een cadeau voor Lyn.

Woensdag 19 november 2025 – aflevering 5952
Christine zet Eddy buiten maar krijgt ook een reeks verwijten naar haar hoofd geslingerd. Selin moet iets bekennen aan Anna. Cody loopt langs op de wijngaard. Tim wordt meegezogen in de frustraties van Sunny. Judith zoekt een luisterend oor.

Donderdag 20 november 2025 – aflevering 5953
Andreas voelt zich helemaal herboren. Thilly en Tim hebben een cadeau voor Dieter. Greet en Yasmine discussiëren waardoor Christine moet tussenkomen. Er komt een klacht binnen bij de vuilnisdienst. Selin stippelt haar toekomst verder uit.

Vrijdag 21 november 2025 – aflevering 5954
Het humeur van Sunny draait met de wind en dat valt ook Vince op; wat heeft hij uitgestoken? Christine is ongerust wanneer ze haar mama niet meer kan bereiken. Selin moet Anna iets belangrijks vragen. Dieter en Nancy hebben fijne vooruitzichten.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Thuis op tv
Zondag 16 november 2025 om 23u30  »
VRT 1
Sunny doet zijn beklag bij Rosa die hem een voorstel doet. Andreas wil niet langer als een klein kind behandeld worden. Simonne probeert de waarheid op een slinkse manier te achterhalen. Het geluk lacht Rami toe.
Dinsdag 18 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Robin komt tot een pijnlijk besef en de gelatenheid is groot. Harry besluit gevolg te geven aan de bezorgdheid van Christine. Femke biedt Vince een kamer aan in de Withoeve.
Dinsdag 18 november 2025 om 20u25  »
VRT 1
De frustraties zitten hoog bij Sunny. Waldek zoekt hulp voor de snoei. Greet neemt contact op met Eddy en dat zal Christine geweten hebben. Anna geeft Selin advies dat in het verkeerde keelgat schiet. Frank heeft een cadeau voor Lyn.
Dinsdag 18 november 2025 om 23u50  »
VRT 1
De frustraties zitten hoog bij Sunny. Waldek zoekt hulp voor de snoei. Greet neemt contact op met Eddy en dat zal Christine geweten hebben. Anna geeft Selin advies dat in het verkeerde keelgat schiet. Frank heeft een cadeau voor Lyn.
Maandag 17 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Marianne raadt Tom aan meer bezig te zijn met Robin. Bob hakt een moeilijke knoop door. Vicky wil voorzichtig zijn, maar wordt door Peter wat over haar grens getrokken. Ilias moet Frank enorm hard bedanken.

 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Verwante artikels