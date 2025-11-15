Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Greet slaat in paniek, Thilly is verbaasd en Simonne zint op wraak. Sunny is gefrustreerd. Het advies van Anna schiet bij Selin in het verkeerde keelgat. Frank heeft een cadeau voor Lyn. Christine wijst Eddy de deur en Cody bezoekt de wijngaard. Judith zoekt een luisterend oor. Andreas voelt zich herboren, de vuilnisdienst krijgt een klacht en Christine is ongerust. Dieter en Nancy hebben fijne vooruitzichten.

Maandag 17 november 2025 – aflevering 5950

De angst is Greet om het hart geslagen. Emma zoekt Andreas opnieuw op. Dieter en Nancy hebben een verrassing voor elkaar die bijna in het water valt. De verbazing van Thilly is groot. Lyn krijgt onverwacht bezoek in Bar Madam. Simonne zint op wraak.

Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 5951

De frustraties zitten hoog bij Sunny. Waldek zoekt hulp voor de snoei. Greet neemt contact op met Eddy en dat zal Christine geweten hebben. Anna geeft Selin advies dat in het verkeerde keelgat schiet. Frank heeft een cadeau voor Lyn.

Woensdag 19 november 2025 – aflevering 5952

Christine zet Eddy buiten maar krijgt ook een reeks verwijten naar haar hoofd geslingerd. Selin moet iets bekennen aan Anna. Cody loopt langs op de wijngaard. Tim wordt meegezogen in de frustraties van Sunny. Judith zoekt een luisterend oor.

Donderdag 20 november 2025 – aflevering 5953

Andreas voelt zich helemaal herboren. Thilly en Tim hebben een cadeau voor Dieter. Greet en Yasmine discussiëren waardoor Christine moet tussenkomen. Er komt een klacht binnen bij de vuilnisdienst. Selin stippelt haar toekomst verder uit.

Vrijdag 21 november 2025 – aflevering 5954

Het humeur van Sunny draait met de wind en dat valt ook Vince op; wat heeft hij uitgestoken? Christine is ongerust wanneer ze haar mama niet meer kan bereiken. Selin moet Anna iets belangrijks vragen. Dieter en Nancy hebben fijne vooruitzichten.

