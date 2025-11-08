Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Dapper Schaapje overwint haar angst op het podium van 'The Masked Singer'
zaterdag 8 november 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Hannah en Lyn kennen een dramatisch einde van een plezierige avond. Marie is bezorgd om Andreas en Judith wordt op de vingers getikt. Waldek verliest zijn geduld, Anne en Selin zijn het oneens. Frank begint zich zorgen te maken, het noodlot slaat toe. Sunny klaagt bij Rosa, het geluk lacht Rami toe en Greet krijgt een verontrustend telefoontje.

Maandag 10 november 2025 – aflevering 5945
Een avondje plezier eindigt voor Hannah en Lyn in een klein drama. Judith en Selin hebben hun bemiddelingsgesprek. Marie is bezorgd over haar zoon die ze de verkeerde kant ziet uitgaan. Christine hoopt dat de ogen van haar mama snel opengaan. Cupido maakt overuren deze dagen.


Dinsdag 11 november 2025 – aflevering 5946
Judith krijgt niet de juiste steun en wordt dan ook nog eens op de vingers getikt. Lyn neemt het op voor Hannah maar dat zorgt voor enorme commotie. Andreas liegt tegen Emma. Anna, Femke en Rosa gaan naar een bingoavond en vragen Niels mee.

Woensdag 12 november 2025 – aflevering 5947
Waldek verliest zijn geduld met Niels die het wat uithangt. Selin werkt haar frustraties uit op haar dochter en dat vindt Anna niet kunnen. Andreas besluit om niet meer te gaan werken waardoor ook Frank zich zorgen begint te maken. Thilly krijgt een koekje van eigen deeg.

Donderdag 13 november 2025 – aflevering 5948
Een bezorgde Frank neemt Andreas onder zijn vleugels, maar die interpreteert zijn goede raad op een speciale manier. Judith merkt dat Anna haar ontwijkt en confronteert haar. Frank vindt de fiets van Lyn terug. Rosa merkt dat het niet goed gaat met Niels en dan slaat het noodlot toe.

Vrijdag 14 november 2025 – aflevering 5949
Sunny doet zijn beklag bij Rosa die een voorstel voor hem heeft. Andreas wil niet langer als een klein kind behandeld worden. Simonne probeert de waarheid op een slinkse manier te achterhalen. Het geluk lacht Rami toe. Greet krijgt een verontrustend telefoontje.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Maandag 10 november 2025 om 00u00  »
VRT 1
Judith is stomverbaasd als ze op het matje wordt geroepen door haar overste. Marie loopt de Withoeve binnen waar Vince aan het werk is. Simonne zoekt toenadering tot Lyn.
Dinsdag 11 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Er ontstaat commotie bij Feniks. Dieter moet Nancy overtuigen van zijn gelijk. Tamara uit haar ongenoegen bij Bob. Peter houdt zich niet aan de afspraken. Rosa zoekt Waldek op om hem te confronteren met zijn gedrag.
Dinsdag 11 november 2025 om 20u25  »
VRT 1
Judith krijgt niet de juiste steun en wordt dan ook nog eens op de vingers getikt. Lyn neemt het op voor Hannah maar dat zorgt voor enorme commotie. Andreas liegt tegen Emma. Anna, Femke en Rosa gaan naar een bingoavond en vragen Niels mee.
Dinsdag 11 november 2025 om 23u45  »
VRT 1
Judith krijgt niet de juiste steun en wordt dan ook nog eens op de vingers getikt. Lyn neemt het op voor Hannah maar dat zorgt voor enorme commotie. Andreas liegt tegen Emma. Anna, Femke en Rosa gaan naar een bingoavond en vragen Niels mee.
Maandag 10 november 2025 om 14u05  »
VRT 1
Silke beseft dat ze misschien iets te hard gereageerd heeft. Femke is niet van plan om in te binden en zij is niet de enige. Waldek en Rosa maken opnieuw ruzie. Vicky probeert Peter op een afstand te houden.

 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Johny Voners als Xavier in 'F.C. De Kampioenen' (foto: EÃ©n - Â© VRT 2020)

Xavier krijgt enorm veel kritiek van de ploeg en van Carmen. Na een zatte avond belandt hij bij Fernand, aan wie hij zijn nood klaagt. Wanneer Xavier onthult dat de ploeg zonder hem niet kan spelen zondag, krijgt Fernand het lumineuze idee een ontvoering te ensceneren. Zo zullen de Kampioenen leren dat ze niet zonder Xavier kunnen, en zullen Fernands duiven ongestoord door voetbalgeweld kunnen vallen.

'F.C. De Kampioenen', om 19.45 uur op VRT 1.

