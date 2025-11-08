Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Hannah en Lyn kennen een dramatisch einde van een plezierige avond. Marie is bezorgd om Andreas en Judith wordt op de vingers getikt. Waldek verliest zijn geduld, Anne en Selin zijn het oneens. Frank begint zich zorgen te maken, het noodlot slaat toe. Sunny klaagt bij Rosa, het geluk lacht Rami toe en Greet krijgt een verontrustend telefoontje.

Maandag 10 november 2025 – aflevering 5945

Een avondje plezier eindigt voor Hannah en Lyn in een klein drama. Judith en Selin hebben hun bemiddelingsgesprek. Marie is bezorgd over haar zoon die ze de verkeerde kant ziet uitgaan. Christine hoopt dat de ogen van haar mama snel opengaan. Cupido maakt overuren deze dagen.

Dinsdag 11 november 2025 – aflevering 5946

Judith krijgt niet de juiste steun en wordt dan ook nog eens op de vingers getikt. Lyn neemt het op voor Hannah maar dat zorgt voor enorme commotie. Andreas liegt tegen Emma. Anna, Femke en Rosa gaan naar een bingoavond en vragen Niels mee.

Woensdag 12 november 2025 – aflevering 5947

Waldek verliest zijn geduld met Niels die het wat uithangt. Selin werkt haar frustraties uit op haar dochter en dat vindt Anna niet kunnen. Andreas besluit om niet meer te gaan werken waardoor ook Frank zich zorgen begint te maken. Thilly krijgt een koekje van eigen deeg.

Donderdag 13 november 2025 – aflevering 5948

Een bezorgde Frank neemt Andreas onder zijn vleugels, maar die interpreteert zijn goede raad op een speciale manier. Judith merkt dat Anna haar ontwijkt en confronteert haar. Frank vindt de fiets van Lyn terug. Rosa merkt dat het niet goed gaat met Niels en dan slaat het noodlot toe.

Vrijdag 14 november 2025 – aflevering 5949

Sunny doet zijn beklag bij Rosa die een voorstel voor hem heeft. Andreas wil niet langer als een klein kind behandeld worden. Simonne probeert de waarheid op een slinkse manier te achterhalen. Het geluk lacht Rami toe. Greet krijgt een verontrustend telefoontje.

