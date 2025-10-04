Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Robin en Therese zijn op reis vertrokken. Waldek denkt na over het voorstel van Cody en Nancy blijft Dier van zich afduwen. Eddy en Vince hebben ruzie en Simonne voelt eindelijk steun.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 5920

Dieter is helemaal van slag en dat zorgt ervoor dat hij rare acties onderneemt. Hij krijgt gelukkig hulp uit onverwachte hoek. Eddy en Vince maken ruzie. Judith leert Selin beter kennen. Sunny sleurt Vince mee naar de Withoeve.

Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 5921

Simonne is jarig en Frank heeft een verrassing voorzien. Eddy zoekt Marie op en spelt haar de les waarna hij het ook probeert bij te leggen met Vince. Karin wil met Rosa en Femke de toekomst van Feniks bespreken.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 5922

Het verrassingsetentje van Frank verloopt anders dan gepland. Thilly heeft afgesproken met Christine. Karin probeert de brokken te lijmen bij Feniks. Niels en Rosa gaan een avondje uit en nodigen extra gezelschap uit.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 5923

Rosa heeft de nacht niet thuis doorgebracht. Karin denkt een manier te hebben gevonden om iedereen bij Feniks gelukkig te houden. Het politiekantoor houdt een teambuilding. Simonne voelt zich eindelijk gesteund.

Vrijdag 10 oktober 2025 – aflevering 5924

Karin heeft een verrassing in petto. Peter krijgt een onverwacht telefoontje. Judith biedt Selin een luisterend oor. Marie zoekt contact met Vince. Eddy voelt zich eenzaam. Christine brengt Vic naar Femke.

