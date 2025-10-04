Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Docureeks 'K3 Originals' volgt Karen, Kristel en Kathleen op weg naar hun langverwachte reünie
zaterdag 4 oktober 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Robin en Therese zijn op reis vertrokken. Waldek denkt na over het voorstel van Cody en Nancy blijft Dier van zich afduwen. Eddy en Vince hebben ruzie en Simonne voelt eindelijk steun.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 5920
Dieter is helemaal van slag en dat zorgt ervoor dat hij rare acties onderneemt. Hij krijgt gelukkig hulp uit onverwachte hoek. Eddy en Vince maken ruzie. Judith leert Selin beter kennen. Sunny sleurt Vince mee naar de Withoeve.


Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 5921
Simonne is jarig en Frank heeft een verrassing voorzien. Eddy zoekt Marie op en spelt haar de les waarna hij het ook probeert bij te leggen met Vince. Karin wil met Rosa en Femke de toekomst van Feniks bespreken.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 5922
Het verrassingsetentje van Frank verloopt anders dan gepland. Thilly heeft afgesproken met Christine. Karin probeert de brokken te lijmen bij Feniks. Niels en Rosa gaan een avondje uit en nodigen extra gezelschap uit.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 5923
Rosa heeft de nacht niet thuis doorgebracht. Karin denkt een manier te hebben gevonden om iedereen bij Feniks gelukkig te houden. Het politiekantoor houdt een teambuilding. Simonne voelt zich eindelijk gesteund.

Vrijdag 10 oktober 2025 – aflevering 5924
Karin heeft een verrassing in petto. Peter krijgt een onverwacht telefoontje. Judith biedt Selin een luisterend oor. Marie zoekt contact met Vince. Eddy voelt zich eenzaam. Christine brengt Vic naar Femke.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Zondag 5 oktober 2025 om 23u30  »
VRT 1
Het verhaal van verschillende families die met elkaar samenleven in liefde en ruzie. Ze ontmoeten elkaar op het werk, in de bar, maar vooral ook 'Thuis'. De uiteenlopende verhalen worden aan elkaar geweven tot een geheel.
Maandag 6 oktober 2025 om 13u55  »
VRT 1
Vicky is trots op haar zoon. Tom zit met een klein probleem. Dries en Judith plannen een reisje. Frank doet Simonne een belofte en bezorgt daarnaast ook een cadeautje aan iedereen die hem dierbaar is.
Maandag 6 oktober 2025 om 20u15  »
VRT 1
Dieter is helemaal van slag en dat zorgt ervoor dat hij rare acties onderneemt. Hij krijgt gelukkig hulp uit onverwachte hoek. Eddy en Vince maken ruzie. Judith leert Selin beter kennen. Sunny sleurt Vince mee naar de Withoeve.
Maandag 6 oktober 2025 om 23u20  »
VRT 1
Dieter is helemaal van slag en dat zorgt ervoor dat hij rare acties onderneemt. Hij krijgt gelukkig hulp uit onverwachte hoek. Eddy en Vince maken ruzie. Judith leert Selin beter kennen. Sunny sleurt Vince mee naar de Withoeve.
Dinsdag 7 oktober 2025 om 13u55  »
VRT 1
Bob en Tamara doen Viv een voorstel. Vicky stelt haar grenzen tegenover Vince. Waldek vertelt hoe hij de toekomst van de wijngaard voor zich ziet. Nora krijgt een interessant voorstel. De woede van Eddy wordt opnieuw aangewakkerd.

