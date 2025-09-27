Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Kijkcijfers: maandag 22 en dinsdag 23 september 2025
zaterdag 27 september 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

In 'Thuis' is het haast niet meer bij te houden wat er sinds de start van het nieuwe seizoen allemaal al niet is gebeurd. Nieuwe personages, terugkerende gezichten, koppels onder druk enz. Wat er deze week gebeurt, lees je hier!

Maandag 39 september 2025 – aflevering 5915
Dieter maakt zich ongerust over Nancy die niet is thuisgekomen. Therese ziet eindelijk haar broer terug en die heeft geen goed nieuws voor haar. Rami voelt zich unfair behandeld door zijn collega.


Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 5916
Robin biedt Therese een oplossing voor haar negatieve houding. Tussen Lyn en Simonne komt het tot een passief-agressieve discussie. Tim roept een collega op het matje. Ook Niels krijgt de wind van voren maar laat zich niet doen.

Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 5917
De agenda’s van Andreas en Emma raken moeilijk op elkaar afgestemd. Christine is zenuwachtig en krijgt goede raad van Peter. Waldek spreekt af met Katrien, een collega uit de wijnsector. Thilly speelt voor cupido, al valt dat niet in goede aarde bij iedereen.

Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 5918
Een etentje bij Frank verloopt helemaal anders dan verwacht. Eddy spuwt zijn gal over Marie. Dieter is ten einde raad en confronteert Waldek wiens leven niet lang daarna aan een zijden draadje komt te hangen. Anna confronteert Selin met haar gedrag.

Vrijdag 3 oktober 2025 – aflevering 5919
Karin slaat helemaal in paniek. Eddy moedigt Vince aan om op zijn strepen te staan. Dieter is niet thuisgekomen. Niels helpt Britney met haar twijfels. Het huishouden van Peter en Christine gaat gebukt onder grote stress en ook Andreas voelt zijn stressniveau stijgen.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Thuis op tv
Zondag 28 september 2025 om 23u30  »
VRT 1
Rosa en Femke stellen zich evenveel vragen als Waldek. Peter heeft een verrassing voor Christine. Thilly ziet een opportuniteit en grijpt die maar daar stelt ze weer anderen mee teleur.
Maandag 29 september 2025 om 13u55  »
VRT 1
De frustraties van Peter komen van diep. Sam is bezorgd over haar mama. Katrien vliegt uit tegen Lowie. Judith besluit om zich niet in te houden tegenover haar zus. Waldek wil er zijn voor Rosa.
Maandag 29 september 2025 om 20u15  »
VRT 1
Dieter maakt zich ongerust over Nancy die niet is thuisgekomen. Therese ziet eindelijk haar broer terug en die heeft geen goed nieuws voor haar. Rami voelt zich unfair behandeld door zijn collega.
Maandag 29 september 2025 om 23u10  »
VRT 1
Dieter maakt zich ongerust over Nancy die niet is thuisgekomen. Therese ziet eindelijk haar broer terug en die heeft geen goed nieuws voor haar. Rami voelt zich unfair behandeld door zijn collega.
Dinsdag 30 september 2025 om 13u55  »
VRT 1
Er wordt een fototentoonstelling georganiseerd in de Withoeve. Eddy spuwt zijn gal tegen Frank. Tim ziet een optreden binnenkort niet zitten.

 Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

