Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 20 september 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

De koppigheid van Waldek heeft gevolgen. Emma maakt zich zorgen en Nancy wil zichzelf bewijzen. Therese toont een agressief kantje, Dieter hoopt dat Nancy gekalmeerd is. Simonne neemt een beslissing en Vince wordt teleurgesteld. Judith is nieuwsgierig, Rosa en Femke hebben evenveel vragen dan Waldek. Britney gaat te ver tijdens de training.

Maandag 22 september 2025 – aflevering 5910
Waldek houdt voet bij stuk en dat heeft consequenties. Judith praat met haar dochter over de relatie tussen Tom en Robin. Emma maakt zich zorgen over de reactie van Christine bij een zorgverslag dat ze gemaakt heeft. Eddy legt Vince in de watten, maar het lijkt hem niet veel te doen.


Dinsdag 23 september 2025 – aflevering 5911
Christine krijgt een tegenslag te verwerken. Therese is nerveus in Robins plaats. Na een klaagzang tegen Frank, neemt Simonne een duidelijke beslissing. Karin en Peter hebben overleg over de wijngaard. Dieter hoopt dat Nancy gekalmeerd is.

Woensdag 24 september 2025 – aflevering 5912
Nancy wil zichzelf bewijzen. Vince krijgt een teleurstelling te verwerken, maar probeert zelf wel goede raad te geven aan Sunny. Emma staat onder serieuze druk op het werk. Niels steekt Waldek een hart onder de riem. Er schuilt een agressief kantje in Therese.

Donderdag 26 september 2025 – aflevering 5913
De nieuwsgierigheid van Judith is groot. Selin negeert Anna. Emma lucht haar hart bij haar mama. Een mysterieuze man daagt op bij Niels op de wijngaard. Simonne en Lyn hebben een akkefietje maar gelukkig brengt een derde persoon raad.

Vrijdag 26 september 2025 – aflevering 5914
Rosa en Femke stellen zich evenveel vragen als Waldek. Peter heeft een verrassing voor Christine. Thilly ziet een opportuniteit en grijpt die maar daar stelt ze weer anderen mee teleur. Britney gaat iets te ver tijdens de training met alle gevolgen van dien.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

