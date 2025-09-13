Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zaterdag 13 september 2025
Bij Rami wringt er iets en Eddy is jarig. Judith heeft een conflict met Selin, Waldek zoekt tevergeefs steun. Robin ontdekt iets, Vince probeert privacy te krijgen en de confrontatie van Tom met Robin draait anders uit dan gedacht. Robin vraagt Karin om een gunst. Therese is teleurgesteld in Robin. Marie betrapt Emma en Andreas.

Maandag 15 september 2025 – aflevering 5905
Op het politiekantoor is het opnieuw full house, toch wringt er bij Rami iets. Tom neemt de goede raad van Judith ter harte. Femke doet Waldek een voorstel dat in het verkeerde keelgat schiet. Eddy is jarig en dat wordt gevierd met taart.


Dinsdag 16 september 2025 – aflevering 5906
Eddy probeert positief te zijn voor zijn maat. Judith komt in conflict met Selin. Robin wil moeite doen, maar die wordt niet geapprecieerd. Vince voelt zich echt belemmerd door de situatie van zijn enkelband. Waldek krijgt nergens de steun die hij hoopte te krijgen.

Woensdag 17 september 2025 – aflevering 5907
Robin ontdekt een laatste nieuwtje in huis. Rami komt Thilly onverwacht ophalen om samen naar het werk te gaan. Selin vliegt uit tegen Anna na een gesprek met Judith. Vince zoekt manieren om privacy te creëren. Tom confronteert Robin maar dit heeft een andere uitkomst dan gedacht.

Donderdag 18 september 2025 – aflevering 5908
Niels is klaar om een stapje in de wereld te zetten en doet dit in goed gezelschap. Vince en Marie lijken eindelijk een romantische avond te kunnen beleven. Robin vraagt Karin om een gunst en ook Waldek aast op haar aandacht.

Vrijdag 19 september 2025 – aflevering 5909
Waldek laat Karin voelen dat hij op haar steun rekent. Therese is teleurgesteld in Robin en spreekt hem erover aan terwijl ze zelf ook zorgen heeft. Marie betrapt Emma en Andreas.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

