Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 6 september 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Britney uit haar ongenoegen bij Niels, Thilly zoekt nu ook ruzie met Rami. Christine krijgt nachtelijk bezoek en Frank en Simonne krijgen een leuke uitnodiging. Niels is niet opgezet met de laatste zet van Robin en niemand lijkt tijd te hebben voor Thilly. Emma is Christine dankbaar, Tom heeft last van zijn emoties en Tim krijgt bezoek. Therese verwerkt een teleurstelling. Judith komt tot een besef, Andreas neemt een beslissing en Tom zoekt Robin op.

Maandag 8 september 2025 – aflevering 5900
Britney is niet tevreden met de laatste beslissing van Niels en laat hem dit ook weten. Tom denkt eindelijk schot in de zaak te krijgen. Peter roept de hulp in van Andreas. Ook met Rami lijkt Thilly ruzie te zoeken.


Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 5901
Christine krijgt nachtelijk bezoek. Niels probeert het goed te maken met Britney. Therese blijft niet bij de pakken zitten, maar ze lijkt wel de enige. Er valt een leuke uitnodiging in de bus bij Frank en Simonne. Emma krijgt belangrijk nieuws te horen.

Woensdag 10 september 2025 – aflevering 5902
Niels is niet enthousiast over de laatste zet van Robin. Sunny wil het bijleggen met Therese. Britney ventileert bij Anna over haar verdriet. Thilly wil haar huisgenoten verwennen met een lekker etentje maar niemand lijkt tijd te hebben voor haar.

Donderdag 11 september 2025 – aflevering 5903
Emma is Christine enorm dankbaar. Robin laat zich van een heel andere kant zien. Een collega van Anna raakt in paniek na een telefoontje van de school van haar dochter. Frank deelt zijn kookkunsten met zijn kleinzoon. De emoties worden Tom wat te veel.

Vrijdag 12 september 2025 – aflevering 5904
Tim krijgt bezoek. Therese moet een teleurstelling verwerken, maar er is ook goed nieuws voor haar. Judith beseft dat ze haar excuses zal moeten aanbieden. Britney vrolijkt toch een beetje op door toedoen van haar huisgenoten. Andreas neemt een belangrijke beslissing. Tom vindt de moed om zijn zoon op te zoeken.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Thuis op tv
Zondag 7 september 2025 om 23u30  »
VRT 1
Dieter zorgt ervoor dat Thilly lik op stuk krijgt en dat schiet bij haar in het verkeerde keelgat. Vince denkt Sunny te kunnen helpen. Lyn maakt van de nood een deugd.
Maandag 8 september 2025 om 13u55  »
VRT 1
Peter krijgt het deksel op de neus. Tim en Dieter amuseren zich, maar dat wordt niet door iedereen geapprecieerd. Rosa en Viv hebben veel om over te praten. Sam en Veerle maken stevig ruzie.
Maandag 8 september 2025 om 20u20  »
VRT 1
Britney is niet tevreden met de laatste beslissing van Niels en laat hem dit ook weten. Tom denkt eindelijk schot in de zaak te krijgen. Peter roept de hulp in van Andreas. Ook met Rami lijkt Thilly ruzie te zoeken.
Maandag 8 september 2025 om 23u25  »
VRT 1
Britney is niet tevreden met de laatste beslissing van Niels en laat hem dit ook weten. Tom denkt eindelijk schot in de zaak te krijgen. Peter roept de hulp in van Andreas. Ook met Rami lijkt Thilly ruzie te zoeken.
Dinsdag 9 september 2025 om 13u55  »
VRT 1
Vince krijgt goede raad van zijn advocaat, terwijl bij Vicky juist de twijfel toeslaat. Het schuldgevoel van Joren is groot. Waldek heeft het gevoel dat de vrouwen in zijn leven hem niet zozeer nodig hebben of betrekken bij hun plannen.

 'Thuis' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen

https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
Meer artikels over Het ThuisHuis
Aanbiedingen
Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

volledige TVgids
Verwante artikels