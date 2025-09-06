Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Britney uit haar ongenoegen bij Niels, Thilly zoekt nu ook ruzie met Rami. Christine krijgt nachtelijk bezoek en Frank en Simonne krijgen een leuke uitnodiging. Niels is niet opgezet met de laatste zet van Robin en niemand lijkt tijd te hebben voor Thilly. Emma is Christine dankbaar, Tom heeft last van zijn emoties en Tim krijgt bezoek. Therese verwerkt een teleurstelling. Judith komt tot een besef, Andreas neemt een beslissing en Tom zoekt Robin op.

Maandag 8 september 2025 – aflevering 5900

Britney is niet tevreden met de laatste beslissing van Niels en laat hem dit ook weten. Tom denkt eindelijk schot in de zaak te krijgen. Peter roept de hulp in van Andreas. Ook met Rami lijkt Thilly ruzie te zoeken.

Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 5901

Christine krijgt nachtelijk bezoek. Niels probeert het goed te maken met Britney. Therese blijft niet bij de pakken zitten, maar ze lijkt wel de enige. Er valt een leuke uitnodiging in de bus bij Frank en Simonne. Emma krijgt belangrijk nieuws te horen.

Woensdag 10 september 2025 – aflevering 5902

Niels is niet enthousiast over de laatste zet van Robin. Sunny wil het bijleggen met Therese. Britney ventileert bij Anna over haar verdriet. Thilly wil haar huisgenoten verwennen met een lekker etentje maar niemand lijkt tijd te hebben voor haar.

Donderdag 11 september 2025 – aflevering 5903

Emma is Christine enorm dankbaar. Robin laat zich van een heel andere kant zien. Een collega van Anna raakt in paniek na een telefoontje van de school van haar dochter. Frank deelt zijn kookkunsten met zijn kleinzoon. De emoties worden Tom wat te veel.

Vrijdag 12 september 2025 – aflevering 5904

Tim krijgt bezoek. Therese moet een teleurstelling verwerken, maar er is ook goed nieuws voor haar. Judith beseft dat ze haar excuses zal moeten aanbieden. Britney vrolijkt toch een beetje op door toedoen van haar huisgenoten. Andreas neemt een belangrijke beslissing. Tom vindt de moed om zijn zoon op te zoeken.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

