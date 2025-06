Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Nancy voelt zich enorm schuldig. Thilly heeft het moeilijk en Simonne vreest dat Frank in de problemen zit. Cédric krijgt goed nieuws. Robin confronteert zijn vader en Karin stelt Waldek een belangrijke vraag.

Maandag 16 juni 2025 – aflevering 5885

Nancy kampt met een groot schuldgevoel. Thilly krijgt bezoek van een boze collega. Waldek moet Karin iets opbiechten, en ook Karin wil iets bekennen. Eddy maakt zich zorgen over Vince, die niet is thuisgekomen.

Dinsdag 17 juni 2025 – aflevering 5886

Thilly heeft het moeilijk op het werk, maar gelukkig kan ze rekenen op haar beste vriendin om tegen te fulmineren. Rosa biedt Marie een oplossing aan om haar stressvolle dag te vergeten. Dieter is iets te eerlijk tegen Nancy. Emma krijgt extra hulp op het werk.

Woensdag 18 juni 2025 – aflevering 5887

Andreas confronteert Cédric met wat hij te weten is gekomen. Peter neemt het op voor Marie. Judith doet een bijzondere ontdekking. Simonne vreest dat Frank zichzelf in de nesten werkt. Thilly krijgt een belangrijk telefoontje. Lyn doet haar best, maar dat wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen.

Donderdag 19 juni 2025 – aflevering 5888

Marie is eerlijk tegen Peter. Robin ziet Karin en Tom samen tijdens een innig moment en spreekt zijn vader daarop aan. Simonne deelt haar bezorgdheid over Lyn met Frank. Cédric krijgt goed nieuws.

Vrijdag 20 juni 2025 – aflevering 5889

Thilly laat zich niet afschepen en lijkt een doorbraak te forceren. Nancy neemt een slechte beslissing. Frank haalt hard uit naar Tom. Marie heeft twijfels en uit die tegen Rosa. Karin stelt Waldek een belangrijke vraag.

