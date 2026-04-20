Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
In 'Opsporing Verzocht' meer over een woningoverval op een ouder echtpaar op zaterdag 11 oktober in Veghel. De twee hadden net drie jonge kleinkinderen op bezoek toen twee mannen hun huis aan de Hoolstraat instormden, waarvan één gewapend met een bijzondere machete.
Op bewakingsbeelden zijn de twee overvallers te zien, net als hun handlanger en de auto waar ze die dag in reden. De drie kinderen zagen alles en durven sindsdien niet meer alleen bij opa en oma te zijn.
Bestuurder van taxi schept doelbewust bezorger
De politie heeft bewakingsbeelden van een poging doodslag op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Daar moest een beroepschauffeur een kleine bestelling afleveren, toen een man in een taxi verhaal kwam halen. De chauffeur had zijn wagen zo geparkeerd dat er auto’s langs konden, maar dat lukte de taxi niet. Toen de chauffeur terug naar zijn cabine liep om weg te rijden, gaf de taxi gas. Het slachtoffer werd op de motorkap meegesleurd, vóór hij op de grond klapte.
Verder in de uitzending onder andere meer over:
- meerdere aanhoudingen dankzij eerdere uitzendingen;
- ontwikkelingen rond de zogenaamde ripdeal op 18 december op de A1 bij Muiden;
- de zoektocht naar een winkeldief in Son, die gewelddadig werd toen hij werd betrapt;
- een woninginbraak in Lochem.
'Opsporing Verzocht', maandag 20 april om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
