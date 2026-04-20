Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

maandag 20 april 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

In 'Opsporing Verzocht' meer over een woningoverval op een ouder echtpaar op zaterdag 11 oktober in Veghel. De twee hadden net drie jonge kleinkinderen op bezoek toen twee mannen hun huis aan de Hoolstraat instormden, waarvan één gewapend met een bijzondere machete.

Op bewakingsbeelden zijn de twee overvallers te zien, net als hun handlanger en de auto waar ze die dag in reden. De drie kinderen zagen alles en durven sindsdien niet meer alleen bij opa en oma te zijn.


Bestuurder van taxi schept doelbewust bezorger
De politie heeft bewakingsbeelden van een poging doodslag op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Daar moest een beroepschauffeur een kleine bestelling afleveren, toen een man in een taxi verhaal kwam halen. De chauffeur had zijn wagen zo geparkeerd dat er auto’s langs konden, maar dat lukte de taxi niet. Toen de chauffeur terug naar zijn cabine liep om weg te rijden, gaf de taxi gas. Het slachtoffer werd op de motorkap meegesleurd, vóór hij op de grond klapte.

Verder in de uitzending onder andere meer over:

- meerdere aanhoudingen dankzij eerdere uitzendingen;
- ontwikkelingen rond de zogenaamde ripdeal op 18 december op de A1 bij Muiden;
- de zoektocht naar een winkeldief in Son, die gewelddadig werd toen hij werd betrapt;
- een woninginbraak in Lochem.

'Opsporing Verzocht', maandag 20 april om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Dinsdag 21 april 2026 om 14u10  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 27 april 2026 om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 28 april 2026 om 14u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De Container Cup' (Play)

Ex-profwielrenner Greg Van Avermaet en ex-profvoetballer en voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme zijn nu toppers op de gravelbike. Wie van hen blijkt de sterkste in de zeven disciplines in de container?

'De Container Cup', om 22/20 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:40
    Kunnen we overeenkomen?
    21:30
    Dag & nacht
  • 21:25
    2050
    22:00
    De ideale wereld
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:35
    Huis Gemaakt
    21:50
    Sergio in Italië
  • 21:20
    The Rainmaker
    22:50
    The Good Doctor
  • 20:35
    The Hunger Games: Mockingjay, Part 1
    22:40
    Resident Evil: Retribution
  • 20:35
    Mean Machine
    22:20
    Call the Bailiffs: Time To Pay Up
  • 20:50
    Snowpiercer
    22:30
    ER
  • 21:00
    En Toen Kwam Ons Ma Binnen
    21:30
    De Planckaerts
  • 21:15
    Blind Gekocht
    22:20
    De Container Cup
  • 20:35
    Knight and Day
    22:40
    Friends
  • 20:35
    The First 48
    21:30
    Seal Team
  • 20:35
    Bake Off Vlaanderen
    21:45
    Komen Eten
  • 21:20
    World's Most Evil Killers
  • 21:26
    De CFO podcast
    22:00
    Z-accelerate
  • 21:20
    Hallo Roger
    22:55
    Meesterlijk speechen
  • 21:10
    Peppe's Emilia-Romagna
  • 21:00
    Beyond Paradise
    22:10
    Vienna Blood
  • 20:35
    Rivals
    21:40
    Prison Break
  • 20:35
    Project Dans
    21:45
    Heel Holland Bakt Elke Dag
  • 21:15
    Opsporing Verzocht
    22:00
    Nieuwsuur
  • 21:25
    BRANDMERK - Kind van een Vermoorde Ouder
    22:05
    Meiden die rijden