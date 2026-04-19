Dit is de 'Dagelijkse Kost' van deze week!

zondag 19 april 2026
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Quinoa tabouleh met Berloumi en en paprika-chilirelish
Quinoasalade met groene kruiden en kerstomaat, zoetzure paprikarelish, gebakken Berloumi en flatbread.


Dinsdag: Tempura van hondshaai met daikonsalade en mirindressing
In beslag gefrituurde hondshaai, dashi-mirinsaus met geraspte daikon en knapperige salade van daikon, radijs en gember.

Woensdag: Salade met gegrilde asperges, tomaat, mortadella en pesto met Flandrien
Frisse salade met gegrilde asperges, rucola, gebakken blokjes focaccia en mortadella, gemarineerde kerstomaatjes en pesto met oude kaas.

Donderdag: Rollade van konijn met geroosterde aardappelen en radicchiosalade met sinaasappel
Gebakken ‘blinde vink’ van konijn met ovengeroosterde aardappelen, een salade van radicchio, sinaasappel en waterkers.

Vrijdag: Briochetaart
Een rijke taart op basis van briochedeeg met vanillepudding, bruine suiker en rozijnen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Vrijdag 1 mei 2026 om 12u10
Een eenvoudig dessert met meringue, coulis van frambozen met violette, verse frambozen en mascarponeroom met limoen.
Vrijdag 1 mei 2026 om 18u10
Verse frieten met gemalen cheddar, pulled chicken, pittige jalape?omayo en Tex-Mex-salade.
Vrijdag 1 mei 2026 om 23u35
Zondag 19 april 2026 om 18u10
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 20 april 2026 om 12u10
Gebakken rundgebraad met verse bearnaisesaus, vleesjus, asperges, gebakken aardappelen en kropsla.

Meer artikels over VRT 1
'ChÃ¢teau Planckaert'

De familie keert terug naar Frankrijk, waar de renovatie van het kasteel eindelijk in een hogere versnelling gaat. De binnenwerken zijn gestart en dat geeft iedereen weer goede moed. Terwijl op het kasteel de hamers en het beton in het rond vliegen, ontbreekt een vertrouwd gezicht: Junior moet thuis revalideren na een nieuwe knieoperatie. Ook Elara krijgt met tegenslag te maken en belandt bij een Franse arts. Maar er valt ook wat te vieren. Iluna wordt 21 en de familie wil er een onvergetelijke dag van maken. Onvergetelijk is zeker ook het kanovaren. Eddy en Christa blijken allesbehalve natuurtalenten op het water, met hilarische momenten tot gevolg.

'Château Planckaert', om 20.05 uur op VRT 1.

