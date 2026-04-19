Dit is de 'Dagelijkse Kost' van deze week!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Quinoa tabouleh met Berloumi en en paprika-chilirelish

Quinoasalade met groene kruiden en kerstomaat, zoetzure paprikarelish, gebakken Berloumi en flatbread.

Dinsdag: Tempura van hondshaai met daikonsalade en mirindressing

In beslag gefrituurde hondshaai, dashi-mirinsaus met geraspte daikon en knapperige salade van daikon, radijs en gember.

Woensdag: Salade met gegrilde asperges, tomaat, mortadella en pesto met Flandrien

Frisse salade met gegrilde asperges, rucola, gebakken blokjes focaccia en mortadella, gemarineerde kerstomaatjes en pesto met oude kaas.

Donderdag: Rollade van konijn met geroosterde aardappelen en radicchiosalade met sinaasappel

Gebakken ‘blinde vink’ van konijn met ovengeroosterde aardappelen, een salade van radicchio, sinaasappel en waterkers.

Vrijdag: Briochetaart

Een rijke taart op basis van briochedeeg met vanillepudding, bruine suiker en rozijnen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

