Dit is de 'Dagelijkse Kost' van deze week!
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Quinoa tabouleh met Berloumi en en paprika-chilirelish
Quinoasalade met groene kruiden en kerstomaat, zoetzure paprikarelish, gebakken Berloumi en flatbread.
Dinsdag: Tempura van hondshaai met daikonsalade en mirindressing
In beslag gefrituurde hondshaai, dashi-mirinsaus met geraspte daikon en knapperige salade van daikon, radijs en gember.
Woensdag: Salade met gegrilde asperges, tomaat, mortadella en pesto met Flandrien
Frisse salade met gegrilde asperges, rucola, gebakken blokjes focaccia en mortadella, gemarineerde kerstomaatjes en pesto met oude kaas.
Donderdag: Rollade van konijn met geroosterde aardappelen en radicchiosalade met sinaasappel
Gebakken ‘blinde vink’ van konijn met ovengeroosterde aardappelen, een salade van radicchio, sinaasappel en waterkers.
Vrijdag: Briochetaart
Een rijke taart op basis van briochedeeg met vanillepudding, bruine suiker en rozijnen.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Télévie breekt alle records: 13.459.073,87 euro ingezameld ten voordele van kankeronderzoek
- Verstoppertje op het hoogste niveau: kijk de eerste beelden van het RTL 4-programma 'The House of Hide & Seek'
- Anita Witzier en Joris Linssen niet meer exclusief bij KRO-NCRV
- 24Kitchen lost de eerste trailer van 'Meesterlijk Ijs' met Miljuschka en Robèrt van Beckhoven
- Ontdek de trailer van het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
- Dit is de 'Dagelijkse Kost' van deze week!
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Weg uit de criminaliteit in nieuwe documentaire 'Credible Messengers Amsterdam'
- Ton Koopman verrijkt jubileumjaar met uitvoering van Händels Athalia
- Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Henkjan Smits valt in bij 'FM op 5'
- DINO wint MNM Start to dj 2026
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
-
Het verjaardagsfeest van Kiki loopt volledig uit de hand
-
Ex-coaches grijpen de macht in 'The Voice'
-
Laura Tesoro zet haar twee kanonnen tegenover elkaar in 'The Voice'
-
Netflix deelt officiële trailer van nieuwe actiethriller 'Man on Fire'
-
'Welkom in de praktijk van dokter Lemmelijn'
-
'MasterChef'-jury krijgt het aan de stok met Ruben Van Gucht
-
Netflix dropt trailer van tweede seizoen 'Haantjes'
-
'True Crime Belgium' over de Bende van horen, zien en zwijgen
-
Marco Borsato negende gast in 'Sergio in Italië'
-
Deze 'Mol'-kandidaat moet na de derde aflevering naar huis
-
Eerste 'Blind Gekocht'-koppel zorgt meteen voor verwarring
-
Is deze 'kleine Bambi' de hiphoprevelatie van 'SYTYCD'?
-
Kijk nu de trailer van 'Half Man' op HBO Max
-
Emotionele Natassia past haar trouwjurk
-
Het gaat stuiven in 'Thuis'!
-
'Hakken over de Sloot' seizoen 2 is terug op Prime Video
-
'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' nieuw op Disney+
-
Bekim uit 'De Trein' krijgt oproep over gewapende man in station
-
Dit zie je deze week in 'Hacked' op Streamz
-
Ezra brengt zijn 94-jarige steunpilaar mee op het podium in 'SYTYCD'
-
Matteo Simoni te gast in eerste 'A-typisch' op Streamz
-
Jade Mintjens in 'Sergio in Italië' over de afwijziging die haar carrière lanceerde
-
Zwangere Guy eerlijk over zijn strijd met alcohol in 'Sergio in Italië'
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
Kijktip van de dag
De familie keert terug naar Frankrijk, waar de renovatie van het kasteel eindelijk in een hogere versnelling gaat. De binnenwerken zijn gestart en dat geeft iedereen weer goede moed. Terwijl op het kasteel de hamers en het beton in het rond vliegen, ontbreekt een vertrouwd gezicht: Junior moet thuis revalideren na een nieuwe knieoperatie. Ook Elara krijgt met tegenslag te maken en belandt bij een Franse arts. Maar er valt ook wat te vieren. Iluna wordt 21 en de familie wil er een onvergetelijke dag van maken. Onvergetelijk is zeker ook het kanovaren. Eddy en Christa blijken allesbehalve natuurtalenten op het water, met hilarische momenten tot gevolg.
'Château Planckaert', om 20.05 uur op VRT 1.