'Secrets of the Bees' met ontdekkingsreiziger Bertie Gregory op National Geographic

De gloednieuwe documentaire serie 'Secret Of The Bees' wordt gepresenteerd en verteld door BAFTA- en Emmy-winnaar Bertie Gregory, National Geographic Explorer, en maakt gebruik van baanbrekende filmtechnologie om de buitengewone wereld van bijen te onthullen.

Met de expertise van entomoloog en collega-National Geographic Explorer Dr. Samuel Ramsey onthult de serie hun verbazingwekkende architectuur en intelligentie, ontsluit hun geheimen en toont nooit eerder gefilmde momenten.

'Voor zijn vijfde verjaardag richt ‘Secrets of’ zijn lens op een van de kleinste maar meest vitale helden op aarde: bijen', zegt uitvoerend producent James Cameron. 'Bijen zijn veel meer dan alleen bestuivers, het zijn sociaal complexe, snel denkende individuen en de belangrijkste insecten op onze planeet. Hun impact op de natuurlijke wereld en de mensheid is onmetelijk, en we beginnen nu pas te zien hoe buitengewoon ze werkelijk zijn.'

National Geographic's 'Secret Of The Bees' start in april 2026 met het Earth Month-initiatief als onderdeel van een wereldwijd storytelling-moment, waarbij het publiek overal wordt uitgenodigd om de wonderen van onze natuurlijke wereld te ontdekken, te ervaren en te vieren en zo een diepere toewijding aan te wakkeren om deze te beschermen.

'Secret Of The Bees' wordt geproduceerd door Silverback Films voor National Geographic. Emmy Award-winnaars James Cameron en Maria Wilhelm van Lightstorm Earth zijn uitvoerende producenten. Voor Silverback Films zijn Alastair Fothergill en Huw Cordey serieproducenten en Nadége Laici producent en regisseur. Pam Caragol is uitvoerend producent voor National Geographic.

'Secrets of The Bees' (twee afleveringen), op woensdag 22 april om 21.30 uur op National Geographic en te streamen op Disney+.