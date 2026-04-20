'Je Zal Het Maar Hebben Special' over Sheneeva en Chenelva

Na het overlijden van hun moeder beginnen Sheneeva en Chenelva aan een nieuw hoofdstuk, ze trekken in bij hun zus Rosianne. Na een lastige strijd en een ongelukkige tijd is het Rosianne gelukt de tweeling uit een instelling te krijgen.

Ook Rosiannes echtgenoot krijgt er in huis dus ineens twee dames bij. Al snel wordt zichtbaar hoe verschillend de tweeling is: twee sterke persoonlijkheden met ieder een eigen kijk op het leven. Ze geven een inkijk in hun werk en zetten de eerste stappen richting meer zelfstandigheid, terwijl ze samen op zoek gaan naar vriendschap en misschien zelfs liefde.

'Je Zal Het Maar Hebben Special: Sheneeva & Chenelva', dinsdag 21 april om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.