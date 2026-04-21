'VRT NWS Pano' onderzoekt: Niet naar school

Joppe (10) , Elle (13) en Nikolas (14) zijn verstandige kinderen. Maar ze gaan niet naar school. Niet omdat ze dat niet willen , maar omdat het niet meer lukt. Door emotionele onrust, door angst of door psychische problemen.

'Ik zou heel graag terug naar een gewone school kunnen gaan. Gewoon om terug een beetje ‘normaler’ te kunnen zijn', getuigt Nikolas.

Het gevoel van machteloosheid groeit. Ook bij ouders. Die komen onder zware druk te staan, zowel emotioneel als financieel. Intussen groeien kinderen op zonder onderwijs. 'Elk kind heeft recht op onderwijs', zegt Elles mama. 'Maar in de praktijk lijkt het alsof elk kind alleen recht heeft op een stoel in een klas. En veel van die stoelen blijven leeg.'

Het onderzoeksmagazine 'Pano' van VRT NWS probeert deze complexe problematiek in kaart te brengen.

Uit een eigen bevraging bij 500 Vlaamse scholen blijkt dat de helft van de scholen de afgelopen vijf jaar een stijging ziet in het aantal leerlingen dat uitvalt. In het secundair onderwijs loopt dat cijfer zelfs op tot zeven op de tien scholen.

