'VRT NWS Pano' onderzoekt: Niet naar school
Joppe (10) , Elle (13) en Nikolas (14) zijn verstandige kinderen. Maar ze gaan niet naar school. Niet omdat ze dat niet willen , maar omdat het niet meer lukt. Door emotionele onrust, door angst of door psychische problemen.
'Ik zou heel graag terug naar een gewone school kunnen gaan. Gewoon om terug een beetje ‘normaler’ te kunnen zijn', getuigt Nikolas.
Het gevoel van machteloosheid groeit. Ook bij ouders. Die komen onder zware druk te staan, zowel emotioneel als financieel. Intussen groeien kinderen op zonder onderwijs. 'Elk kind heeft recht op onderwijs', zegt Elles mama. 'Maar in de praktijk lijkt het alsof elk kind alleen recht heeft op een stoel in een klas. En veel van die stoelen blijven leeg.'
Het onderzoeksmagazine 'Pano' van VRT NWS probeert deze complexe problematiek in kaart te brengen.
Uit een eigen bevraging bij 500 Vlaamse scholen blijkt dat de helft van de scholen de afgelopen vijf jaar een stijging ziet in het aantal leerlingen dat uitvalt. In het secundair onderwijs loopt dat cijfer zelfs op tot zeven op de tien scholen.
Reportage: Ilse Van Lysebeth en Katrien Kubben
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
'Pano' wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 22 april om 21 uur op het kanaal van Ketnet.
'VRT NWS Pano', woensdag 22 april om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en vanaf 17.00 uur op VRT MAX.
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT 1
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
Multimedia SPOTLIGHT
-
Kijktip van de dag
