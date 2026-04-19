Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 20 april 2026 – aflevering 4581

Christoph en Sophia concurreren om de verkoop van hun Spaanse hotels, terwijl Lale aan haar fitnesspodcast werkt. De relatie van Elias en Olivia wankelt door Leo en enkele gebeurtenissen uit het verleden.



Dinsdag 21 april 2026 – aflevering 4582

Christoph verrast Sophia met een onverwacht voorstel voor een ambitieus project. Leo duikt vol ambitie in zijn training, vastbesloten te schitteren in een cruciale wedstrijd. Geruchten over een oude moordzaak zetten het hele dorp op zijn kop.



Woensdag 22 april 2026 – aflevering 4583

Olivia en Vincent steken hart en ziel in hun café en online boetiek, terwijl de uitdagingen zich opstapelen. Werner verstrikt zich in een complexe liefdesdriehoek met Sophie en Yvonne. Leo draagt een zware last met zich mee.



Donderdag 23 april 2026 – aflevering 4584

Eric probeert zichzelf weer op de rails te krijgen na een dieptepunt, terwijl zijn relatie met Yvonne op de proef wordt gesteld. Sandy zit in de problemen en zoekt steun. Kasia en Roger wagen zich aan een riskant gokspel.



Vrijdag 24 april 2026 – aflevering 4585

Massimo houdt zich bezig met de voorbereiding van een romantische avond voor een belangrijke VIP-gast, terwijl Christoph een bijzonder kruidengerecht creëert. Sandy en haar vermiste telefoon veroorzaken onrust en ook Fanny zorgt voor onverwachte problemen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

