Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Play brengt de zondagochtendnostalgie van Samson en Gert eenmalig terug met originele aflevering

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 19 april 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 20 april 2026 – aflevering 4581
Christoph en Sophia concurreren om de verkoop van hun Spaanse hotels, terwijl Lale aan haar fitnesspodcast werkt. De relatie van Elias en Olivia wankelt door Leo en enkele gebeurtenissen uit het verleden.


Dinsdag 21 april 2026 – aflevering 4582
Christoph verrast Sophia met een onverwacht voorstel voor een ambitieus project. Leo duikt vol ambitie in zijn training, vastbesloten te schitteren in een cruciale wedstrijd. Geruchten over een oude moordzaak zetten het hele dorp op zijn kop.

Woensdag 22 april 2026 – aflevering 4583
Olivia en Vincent steken hart en ziel in hun café en online boetiek, terwijl de uitdagingen zich opstapelen. Werner verstrikt zich in een complexe liefdesdriehoek met Sophie en Yvonne. Leo draagt een zware last met zich mee.

Donderdag 23 april 2026 – aflevering 4584
Eric probeert zichzelf weer op de rails te krijgen na een dieptepunt, terwijl zijn relatie met Yvonne op de proef wordt gesteld. Sandy zit in de problemen en zoekt steun. Kasia en Roger wagen zich aan een riskant gokspel.

Vrijdag 24 april 2026 – aflevering 4585
Massimo houdt zich bezig met de voorbereiding van een romantische avond voor een belangrijke VIP-gast, terwijl Christoph een bijzonder kruidengerecht creëert. Sandy en haar vermiste telefoon veroorzaken onrust en ook Fanny zorgt voor onverwachte problemen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Sturm der Liebe op tv
Vrijdag 1 mei 2026 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

Lees ook:
Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Voor De Meisjes (DVD)
DVD
Hamnet (DVD)
DVD
TVvisie admin
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Château Planckaert'

De familie keert terug naar Frankrijk, waar de renovatie van het kasteel eindelijk in een hogere versnelling gaat. De binnenwerken zijn gestart en dat geeft iedereen weer goede moed. Terwijl op het kasteel de hamers en het beton in het rond vliegen, ontbreekt een vertrouwd gezicht: Junior moet thuis revalideren na een nieuwe knieoperatie. Ook Elara krijgt met tegenslag te maken en belandt bij een Franse arts. Maar er valt ook wat te vieren. Iluna wordt 21 en de familie wil er een onvergetelijke dag van maken. Onvergetelijk is zeker ook het kanovaren. Eddy en Christa blijken allesbehalve natuurtalenten op het water, met hilarische momenten tot gevolg.

'Château Planckaert', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    02:15
    Journaallus
  • 08:00
    Lentebeelden
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Wat een weekend
  • 10:15
    De Marsupilami's
  • 09:45
    Geen uitzending
    01:00
    The Good Doctor
  • 10:00
    Champions League Magazine
    02:00
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:35
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 10:20
    Ver Gevorderd
    02:25
    De Tafel van Tine
  • 09:35
    FBI
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:35
    Blood & Treasure
    03:20
    Geen uitzending
  • 09:40
    Het Blok
    03:15
    Geen uitzending
  • 10:20
    The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard
    02:15
    Geen uitzending
  • 10:07
    Logistics TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:17
    Tooldokter
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:00
    Guillaume's Paris
  • 09:55
    The Madame Blanc Mysteries
    02:30
    Blue Lights
  • 10:05
    Cougar Town
    03:05
    First Dates Australia
  • 10:00
    WNL op Zondag
    02:00
    EenVandaag
  • 10:00
    Eucharistieviering
    02:15
    Nieuwsuur
  • 10:15
    Lucas de spin
    02:15
    NPO Doc: De Bi-kwestie
Verwante artikels