Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Er hangt spanning in de lucht tussen Adil en Lowie. Simonne wil praten met Tim, Tom verjaart. Niels geeft raad aan Adam en Frank is zenuwachtig. Britney en Dieter voelen aan dat de situatie met Nancy onhoudbaar wordt. De grote dag voor Lyn en Adil is aangebroken. Britney wil geen medelijden, Sunny en Vince plezieren Rosa, Lowie's leven hangt aan een zijden draadje en Robin krijgt het hard te verduren.

Maandag 17 maart 2025 - aflevering 5820

Peter spreekt met Christine over Lyn. Tussen Lowie en Adil hangt er spanning in de lucht. Robin en Therese slaan de handen in elkaar. Eddy is dolgelukkig. Thilly doet een ontdekking die haar razend kwaad maakt. Simonne wil eens praten met Tim. Tom verjaart vandaag…



Dinsdag 18 maart 2025 - aflevering 5821

Er woedt een hevige ruzie tussen Hannah en Tim, gelukkig kan hij een luisterend oor vinden bij een oude vriendin. Niels geeft Adam goede raad. Rosa wil Sunny tegemoetkomen maar niet zonder eigen voorwaarden. Frank is zenuwachtig. Thilly zoekt Emma op met enkele vragen.



Woensdag 19 maart 2025 - aflevering 5822

Therese botst op een ongemakkelijke situatie. Britney en Dieter voelen allebei dat de situatie met Nancy onhoudbaar wordt. Tim moet een toegift doen. Lowie staat bij Lyn en Adil voor de deur. Adam is op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.



Donderdag 20 maart 2025 - aflevering 5823 (Dubbelaflevering!)

Britney heeft geen zin in medelijden maar gelukkig fleurt Cédric haar helemaal op. Frank verwacht belangrijk bezoek. De grote dag voor Lyn en Adil gaat van start. Adam raakt in paniek. Waldek is op zoek naar Adil.



Vrijdag 21 maart 2025 - aflevering 5824

Sunny en Vince doen Rosa een plezier en voor Vince wordt het een echt succes. Het leven van Lowie hangt aan een zijden draadje en dan verneemt Frank verbluffend nieuws. Karin heeft een schrik gepakt. Tim lijkt voor het eerst medeleven te tonen aan zijn zus. Robin krijgt het hard te verduren.



'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

