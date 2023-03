Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Sam en Tim beleven bange uren en Karin is enorm strijdvaardig. De wijnbar kent een succesvolle avond, de 'vrijgezellen' zinderen na. Tom en Alexander komen elkaar tegen in Bar Madam. Dieter is jarig, Harry bekent dat hij hulp nodig heeft. Silke en Ilias zijn het niet met elkaar eens, Angèle is niet gelukkig en Joren verrast Tim en Sam. De foto's van de 'vrijgezellen' duiken op.

Maandag 6 maart 2023 - aflevering 5391

Het worden bange uren voor Sam en Tim. Dieter is niet opgezet met de actie van Nancy. Zihame komt niet thuis op het afgesproken uur. De strijdvaardigheid bij Karin is enorm groot. Judith legt de vinger op de wonde bij Silke. Viv zorgt voor een speciale verrassing voor Christine.

Dinsdag 7 maart 2023 - aflevering 5392

De gevolgen van de 'vrijgezellen' worden stilaan duidelijk. Het wordt een succesvolle avond in de wijnbar. Vince wil Vicky bedanken en zoekt haar op. Tom is ervan overtuigd dat hij Alexander kan verpletteren in de rechtbank. Woensdag 8 maart 2023 - aflevering 5393

Waldek bezorgt Christine kopzorgen. Dieter verjaart, maar het feestje dat georganiseerd wordt, is niet voor hem. Robin doet zijn relaas van de fuif aan Britney. Tom en Alexander kruisen elkaar in Bar Madam. Niels vangt Joren op. Donderdag 9 maart 2023 - aflevering 5394

Harry bekent dat hij hulp nodig heeft. Silke en Ilias zitten op een verschillende golflengte en Niels geeft zijn zus goede raad. Angèle legt Adil en Thilly op de rooster. De zenuwen staan gespannen voor het proces, maar er is één grote afwezige... Vrijdag 10 maart 2023 - aflevering 5395

Angèle is allesbehalve gelukkig. Joren weet Tim en Sam te verrassen. Bob en Tamara beseffen dat ze actie moeten ondernemen. De foto's van de 'vrijgezellen' van Adil brengen bepaalde zaken aan het licht. Tijdens het proces wordt het geduld van de voorzitter op de proef gesteld.