Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

En daar is 'Thuis' weer! Na een lange zomer komen er hopelijk antwoorden op de vele vragen van de seizoensfinale. Redden Dieter en Tim het? Wordt Yasmine gevonden? Wie overleeft het auto-ongeluk? En Kan Chris alsnog wegkomen? Je ontdekt het vanaf maandag!

Maandag 29 augustus 2022 - aflevering 5256

Paniek breekt los in de Withoeve en intussen zitten Tim en Dieter nog altijd vast in de brandende schuur. Het is druk op de spoeddienst. De spanningen tussen Frank en Simonne gaan stilletjes liggen en Simonne neemt contact op met haar dochter. Viv en Rosa hebben redenen om te klinken.

Dinsdag 30 augustus 2022 - aflevering 5257

Nora voelt zich schuldig. Adil neemt de beslissing om het bedrijf een dagje te sluiten. Niet iedereen is opgezet met het feit dat Frank en Simonne elkaar hebben teruggevonden. Peter zoekt afleiding bij Paulien. Thilly en Harry keren terug uit Parijs en horen wat er allemaal gebeurd is.

Woensdag 31 augustus 2022 - aflevering 5258

Viv biedt Rosa een schouder van troost. Sam weet niet goed welke keuze de juiste keuze is en ze krijgt steun van Yasmine. Judith moet zich melden op het politiebureau. Lowie vertelt enthousiast over zijn toekomstplannen aan Frank en Simonne. Het vuur in Angèle flakkert op.

Donderdag 1 september 2022 - aflevering 5259

Iedereen maakt zich op zijn manier klaar voor de eerste schooldag. Het schuldgevoel van Joren groeit. Christine en Adil weten niet of ze moeten ingaan op een uitnodiging die ze gekregen hebben. Viv brengt Tamara een cadeautje. Angèle wil er zijn voor haar vriendin.

Vrijdag 2 september 2022 - aflevering 5260

Marianne en Tamara halen herinneringen op. Christine ontdekt de plannen van Lowie. Thilly en Judith proberen afleiding te zoeken. Simonne voelt de sleur terug in haar relatie kruipen en onderneemt zelf actie.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

