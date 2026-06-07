Nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' op HGTV
In het jaloersmakende programma 'My Lottery Dream Home' zijn het niet altijd loterijwinnaars die ineens een flink bedrag te besteden hebben voor hun droomhuis. Soms is er een minder vrolijke aanleiding, zoals een plotselinge erfenis.
Ook dan staat de aimabele David Bromstad klaar om huizenkopers te helpen en waar nodig een arm om hen heen te slaan. Zoals bij Lexi, die onlangs haar moeder verloor na een kort ziekbed. Omdat zij groot fan was van het programma, schakelt Lexi Davids hulp in om een buitenhuis te vinden waar haar moeder trots op zou zijn geweest. Samen met haar man Ken gaat ze op zoek naar een woning aan een meer, net buiten hun woonplaats Chicago. David laat hen drie prachtige woningen zien die allemaal binnen hun budget passen. De emoties lopen soms hoog op, maar Lexi weet dat dit een plek is waar haar moeder zich ook thuis had gevoeld.
'My Lottery Dream Home', vanaf maandag 8 juni om 20.30 uur op HGTV.
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Dina Tersago roept kijkers van 'Huis Gemaakt' op tot meer respect: 'Niemand verdient haat'
- Erik Dijkstra duikt in spraakmakende non-fictieverhalen in nieuw programma 'Goed Verhaal'
- Liefde, leugens en loslaten in slotseizoen 'Dertigers'
- Nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' op HGTV
- 'Carrie op Vrijdag' blijft dan toch bestaan
- Liefhebbers van 'South Park' opgelet: seizoen 29 vanaf september op Comedy Central
- Veel actie en spanning maandag in 'Blauw'
- Cartoonito lanceert derde seizoen van 'Batwheels'
- Co-sleepingkamer van Sofie en Giovanni bezorgt Daan kopzorgen: 'Heel mijn plan valt in duigen'
- Mathias Coppens uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de Kunstkerk in Dordrecht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie in nieuwe reeks op JOE Gold
- Luistercijfers: JOE noteert recordmaand, Qmusic zes jaar op rij nummer één
Multimedia SPOTLIGHT
-
Daan heeft kopzorgen in 'Blind Gekocht'
-
Mathias gaat uit de kleren in 'Heel Mijn Hart'
-
'Medisch Centrum West' is terug bij VTM
-
De trailer voor de seizoensfinale van 'Thuis' is er!
-
Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie op JOE Gold
-
Play lanceert microdrama’s
-
'Single Mom Candice' nieuw op VTM GO
-
Maaike Cafmeyer zonder taboes in 'A-typisch'
-
Kijk de trailer van '2DEZIT' seizoen 5!
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
Kijktip van de dag
Tom, Isabelle, Jozefien, Elke en Gilles starten hun verblijf in het Zuid-Afrikaanse vakantiehuis met een gezellig aperitief om elkaar beter te leren kennen. Gilles gaat vervolgens suppen met Kaat en Isabelle gaat op een date vol avontuur met Bart.
'Heel Mijn Hart', om 19.55 uur op VTM.