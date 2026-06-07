Nieuw seizoen van 'My Lottery Dream Home' op HGTV

In het jaloersmakende programma 'My Lottery Dream Home' zijn het niet altijd loterijwinnaars die ineens een flink bedrag te besteden hebben voor hun droomhuis. Soms is er een minder vrolijke aanleiding, zoals een plotselinge erfenis.

Ook dan staat de aimabele David Bromstad klaar om huizenkopers te helpen en waar nodig een arm om hen heen te slaan. Zoals bij Lexi, die onlangs haar moeder verloor na een kort ziekbed. Omdat zij groot fan was van het programma, schakelt Lexi Davids hulp in om een buitenhuis te vinden waar haar moeder trots op zou zijn geweest. Samen met haar man Ken gaat ze op zoek naar een woning aan een meer, net buiten hun woonplaats Chicago. David laat hen drie prachtige woningen zien die allemaal binnen hun budget passen. De emoties lopen soms hoog op, maar Lexi weet dat dit een plek is waar haar moeder zich ook thuis had gevoeld.

'My Lottery Dream Home', vanaf maandag 8 juni om 20.30 uur op HGTV.