Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 9 maart 2026 – aflevering 4551

Christophs poging om de ambtenaar van Natuurbescherming te misleiden mislukt, terwijl Fanny Kilian confronteert over zijn nieuwe relatie. Na een visioen probeert Erik vriendelijker te zijn, maar zijn goede voornemens houden niet lang stand.



Dinsdag 10 maart 2026 – aflevering 4552

Marlon laat Fritz inzien dat hij Lale moet loslaten en zich beter op Olivia kan richten. Yannik wil zijn verjaardag niet vieren. Sophia is gekwetst, maar speelt alsof alles goed gaat terwijl ze wacht om Christoph terug te pakken.



Woensdag 11 maart 2026 – aflevering 4553

Na het verjaardagsfeest gaan Yannik en Kilian in ruzie uit elkaar vanwege een ongewenste gast. Olivia en Fritz hebben na hun kus tegenstrijdige gevoelens. De familie Sonnbichler besluit intussen hun spelletjesavonden nieuw leven in te blazen.



Donderdag 12 maart 2026 – aflevering 4554

Christoph en Sofia nemen Hammersmith over, wat heel wat spanningen veroorzaakt. Werner zorgt voor problemen op de golfbaan, terwijl Killian worstelt met stress en onverwachte gevoelens. Intussen probeert Elias Olivia te helpen.



Vrijdag 13 maart 2026 – aflevering 4555

De sfeer tussen Erik en Yvonne is gespannen en Olivia probeert de gemoederen te bedaren. Ondertussen ontstaat er drama op de golfbaan. Christoph en Sofia willen de omgeving beschermen en confronteren Massimo. Werner is intussen op zoek naar Katja.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!