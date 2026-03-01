Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 maart 2026 – aflevering 4546

De club staat aan een financiële afgrond. Werner probeert sponsors binnen te halen, maar Max botst op problemen bij een golfproject. Ernst worstelt intussen met een groot geheim, terwijl Ivana en Christopher hun relatie onder druk zien staan.



Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 4547

De spanning stijgt bij voetbalclub Gold-Weiss, want scout Heinz jaagt op talent en vooral Leo toont zich als een belofte. In het hotel rommelt het tussen Peter en Fritz. Larissa houdt het hoofd koel, terwijl Olivia een familiegeheim ontdekt.



Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 4548

Werner plant een groots project voor de golfbaan en zoekt volop sponsors. Lisa is kwaad op Marlon na een enorme, verrassende levering. Elias focust zich op zijn profvoetbalcarrière, terwijl Kilian een filmavond met lekkere snacks organiseert.



Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 4549

Een ambitieus golfproject van Christoph en Sofia botst op weerstand van de natuurbescherming. Fanny vecht intussen voor de gezondheid van Larissa. Vincent opent een café en ondersteunt daarbij jonge basketballers bij belangrijke keuzes.



Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 4550

De golfbaan ondergaat ingrijpende veranderingen door project Silberkugel, maar niet iedereen is daarmee tevreden. Yvonne ligt gefrustreerd in de kliniek en krijgt ruzie met Eric. Ondertussen maakt Killian zich ernstig zorgen om Larissa's gezondheid.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!