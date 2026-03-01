Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 2 maart 2026 – aflevering 4546
De club staat aan een financiële afgrond. Werner probeert sponsors binnen te halen, maar Max botst op problemen bij een golfproject. Ernst worstelt intussen met een groot geheim, terwijl Ivana en Christopher hun relatie onder druk zien staan.
Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 4547
De spanning stijgt bij voetbalclub Gold-Weiss, want scout Heinz jaagt op talent en vooral Leo toont zich als een belofte. In het hotel rommelt het tussen Peter en Fritz. Larissa houdt het hoofd koel, terwijl Olivia een familiegeheim ontdekt.
Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 4548
Werner plant een groots project voor de golfbaan en zoekt volop sponsors. Lisa is kwaad op Marlon na een enorme, verrassende levering. Elias focust zich op zijn profvoetbalcarrière, terwijl Kilian een filmavond met lekkere snacks organiseert.
Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 4549
Een ambitieus golfproject van Christoph en Sofia botst op weerstand van de natuurbescherming. Fanny vecht intussen voor de gezondheid van Larissa. Vincent opent een café en ondersteunt daarbij jonge basketballers bij belangrijke keuzes.
Vrijdag 6 maart 2026 – aflevering 4550
De golfbaan ondergaat ingrijpende veranderingen door project Silberkugel, maar niet iedereen is daarmee tevreden. Yvonne ligt gefrustreerd in de kliniek en krijgt ruzie met Eric. Ondertussen maakt Killian zich ernstig zorgen om Larissa's gezondheid.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met opmerkelijke huisregel
- Blerta of Tineke: wie wint 'Bestemming X' na een finalespel vol misleiding?
- Nieuw seizoen EO's 'Rachel valt binnen': wie houdt Nederland veilig?
- Joanna Lumley volgt de Donau op MAX
- De 50e EO-Jongerendag is uitverkocht
- 'Alles in Orde!' arriveert bij de familie Ghysels
- Bockie staat doodsangsten uit in 'Konvooi': 'Ik hoop dat we vallen, zodat ik van uw moppen af ben!'
- Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
Multimedia SPOTLIGHT
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.