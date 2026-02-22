Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 23 februari 2026 – aflevering 4541
Marlon beseft dat Fanny gekwetst is, maar snapt niet wat ze in Kilian ziet. Erik is geïrriteerd omdat Werner en Massimo zonder hem met sponsor René Trenkow hebben afgesproken. Ook het schrijven van het gevoelsdagboek voor Yvonne bezorgt hem kopzorgen.
Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 4542
Larissa maakt indruk op Kilian door hem te helpen met de recensent. Sophia wil meer romantiek met Christoph, maar hij laat haar links liggen na een ontdekking op de golfbaan. Yvonne leest Eriks dagboek en confronteert hem ermee.
Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 4543
Terwijl Fanny meer interesse krijgt in Marlon, merkt Kilian dat hij zich tot Larissa aangetrokken voelt. Nadat Fritz door Olivia is uitgenodigd om te komen eten, overtuigt hij zichzelf dat hij Lale bijna vergeten is. Maar is dat wel zo?
Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 4544
Met het extra sponsorgeld voor het golftoernooi op de rekening lijkt Massimo's plan te slagen. Omdat Christoph Sophia niet als bondgenoot wil verliezen, probeert hij haar opnieuw voor zich te winnen. Leo neemt Elias mee voor een tripje naar München.
Vrijdag 27 februari 2026 – aflevering 4545
Nadat Katja door Erik is ingelicht over Werners gezondheidstoestand, verwittigt ze Massimo. Intussen beseft Elias wat hij mist in zijn relatie met Leo. Fritz wil zich tegenover Olivia verantwoorden, maar praat zich steeds verder in de problemen.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Onopgeloste raadsels ontrafeld op Discovery: nieuw seizoen 'Expedition Files' met Josh Gates
- Zo volgt de NOS de gemeenteraadsverkiezingen 2026: debat, uitslagen en live coverage
- Israel van Dorsten onderzoekt geïsoleerde gemeenschappen in nieuwe EO-serie 'Klinkt als een sekte'
- Schrijf je in voor het nieuwe seizoen van 'Help, Mijn Man Is Klusser'
- 'Gene Paniek!' met Philippe Geubels! Ontdek de 16 deelnemers én hun angsten!
- Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap aan 130km/u: 'Blijf van ons ma!'
- Dit zijn de kandidaten van ‘De Dag van Vandaag’ deze week
- Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Cafe Bistro Rijnbar
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- KRO-NCRV's 'Pointer' over de gevaren van AI-chatapps
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- NPO Klassiek geeft startschot voor 'Filmmuziek Top 400': stembus geopend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
Kijktip van de dag
Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.
'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.