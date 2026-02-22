Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Sea, sex, sun en totale chaos: 'All In' start met dubbele aflevering
'Gene Paniek!' met Philippe Geubels! Ontdek de 16 deelnemers én hun angsten!

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 22 februari 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 23 februari 2026 – aflevering 4541
Marlon beseft dat Fanny gekwetst is, maar snapt niet wat ze in Kilian ziet. Erik is geïrriteerd omdat Werner en Massimo zonder hem met sponsor René Trenkow hebben afgesproken. Ook het schrijven van het gevoelsdagboek voor Yvonne bezorgt hem kopzorgen.


Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 4542
Larissa maakt indruk op Kilian door hem te helpen met de recensent. Sophia wil meer romantiek met Christoph, maar hij laat haar links liggen na een ontdekking op de golfbaan. Yvonne leest Eriks dagboek en confronteert hem ermee.

Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 4543
Terwijl Fanny meer interesse krijgt in Marlon, merkt Kilian dat hij zich tot Larissa aangetrokken voelt. Nadat Fritz door Olivia is uitgenodigd om te komen eten, overtuigt hij zichzelf dat hij Lale bijna vergeten is. Maar is dat wel zo?

Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 4544
Met het extra sponsorgeld voor het golftoernooi op de rekening lijkt Massimo's plan te slagen. Omdat Christoph Sophia niet als bondgenoot wil verliezen, probeert hij haar opnieuw voor zich te winnen. Leo neemt Elias mee voor een tripje naar München.

Vrijdag 27 februari 2026 – aflevering 4545
Nadat Katja door Erik is ingelicht over Werners gezondheidstoestand, verwittigt ze Massimo. Intussen beseft Elias wat hij mist in zijn relatie met Leo. Fritz wil zich tegenover Olivia verantwoorden, maar praat zich steeds verder in de problemen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM GOLD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.

'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    12:15
    Clips
  • 08:00
    Winterbeelden
    12:10
    Sporza: Milaan Cortina 2026
  • 11:15
    Edmond & Lucy
    11:30
    Yetili vertelt
  • 09:45
    Geen uitzending
    11:50
    Benidorm Bastards
  • 10:30
    Geen uitzending
    12:20
    Selling Super Houses
  • 09:40
    Geen uitzending
    12:15
    9-1-1: Lone Star
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:55
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 10:55
    Foodies & The City
    11:25
    De Dagschotel
  • 11:10
    FBI
    12:05
    C.S.I. New York
  • 11:00
    Geen uitzending
    12:05
    Borderforce USA: The Bridges
  • 10:25
    The Block Australia
    11:25
    De Gastentafel
  • 11:00
    Reap What You Sew: An Aurora Teagarden Mystery
    12:35
    Mark of a Serial Killer
  • 11:07
    CEO van mijn leven
    11:35
    De CFO podcast
  • 11:19
    Hallo Roger
    12:00
    De Vlaamse Top 10
  • 11:00
    Becoming Meewis
    11:40
    Winterse Kost
  • 10:45
    Darby and Joan
    11:40
    The Good Ship Murder
  • 11:05
    First Dates Australia
    16:20
    Dodgeball: A True Underdog Story
  • 09:50
    NOS Olympische Winterspelen
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    11:30
    EO BEAM Kerkdienst
  • 11:10
    Grizzy en de Lemmingen
    11:20
    Coop Troop
Verwante artikels