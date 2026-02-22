Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 23 februari 2026 – aflevering 4541

Marlon beseft dat Fanny gekwetst is, maar snapt niet wat ze in Kilian ziet. Erik is geïrriteerd omdat Werner en Massimo zonder hem met sponsor René Trenkow hebben afgesproken. Ook het schrijven van het gevoelsdagboek voor Yvonne bezorgt hem kopzorgen.



Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 4542

Larissa maakt indruk op Kilian door hem te helpen met de recensent. Sophia wil meer romantiek met Christoph, maar hij laat haar links liggen na een ontdekking op de golfbaan. Yvonne leest Eriks dagboek en confronteert hem ermee.



Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 4543

Terwijl Fanny meer interesse krijgt in Marlon, merkt Kilian dat hij zich tot Larissa aangetrokken voelt. Nadat Fritz door Olivia is uitgenodigd om te komen eten, overtuigt hij zichzelf dat hij Lale bijna vergeten is. Maar is dat wel zo?



Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 4544

Met het extra sponsorgeld voor het golftoernooi op de rekening lijkt Massimo's plan te slagen. Omdat Christoph Sophia niet als bondgenoot wil verliezen, probeert hij haar opnieuw voor zich te winnen. Leo neemt Elias mee voor een tripje naar München.



Vrijdag 27 februari 2026 – aflevering 4545

Nadat Katja door Erik is ingelicht over Werners gezondheidstoestand, verwittigt ze Massimo. Intussen beseft Elias wat hij mist in zijn relatie met Leo. Fritz wil zich tegenover Olivia verantwoorden, maar praat zich steeds verder in de problemen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

