Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 februari 2026 – aflevering 4536

Fritz verkent nieuwe zakelijke mogelijkheden met Maxa, maar hun visies botsen meteen. Christoph is ziek en Henry staat klaar om hem te helpen. Intussen uit Larissa haar ongenoegen over haar vernielde plantjes.



Dinsdag 17 februari 2026 – aflevering 4537

Christoph zet alles op alles voor een cruciale golfdeal. Larissa raakt door Hermina in de problemen en vraagt hulp aan Olivia. Intussen stelt Melina's bioscoopdate met Erik teleur, terwijl Fritz woedend is over illegale planten in zijn tuin.



Woensdag 18 februari 2026 – aflevering 4538

Massimo probeert investeerders warm te maken voor zijn golfclubidee. Chef Stela zet alles op alles voor een perfecte restaurantrecensie, terwijl Leo hoopt op een nieuwe kans in de liefde met Melanie. Garry blijft sceptisch over Massimo's aanpak.



Donderdag 19 februari 2026 – aflevering 4539

Leo en Elias beseffen niet dat Ben hen heeft gezien tijdens hun innige omhelzing. Na de confrontatie met Marlon spreekt Kilian Fanny daarop aan. Intussen breekt Erik zich het hoofd over hoe hij rivaal Massimo kan dwarsbomen en vraagt hij Fritz om hulp.



Vrijdag 20 februari 2026 – aflevering 4540

Konas en Yulienza willen een strenge recensent overtuigen met hun Aziatische gerechten, terwijl Lale en Leo live koken. Ondertussen zet Massimo een belangrijk golfevenement op poten en Erik helpt hem.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!