Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 7 december 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 8 december 2025 – aflevering 4511
Lale wil Fritz helpen om beter met zijn stress te kunnen omgaan. Terwijl Yannick geschokt achterblijft na Larissa's dreigement, voelt ook zij zich schuldig tegenover hem. Elias voelt zich gekwetst door Leo's uitleg waarom hij zo afstandelijk doet.


Dinsdag 9 december 2025 – aflevering 4512
Larissa valt uit de lucht wanneer haar neef Stephan voor haar staat. Killian blijft kalm en nodigt Stephan uit voor een etentje om hem zo te overtuigen van het huwelijk tussen Killian en Larissa. Intussen wordt Fritz verrast door het cadeau van Lale.

Woensdag 10 december 2025 – aflevering 4513
Irmgard wil via Christoph een privédetective inschakelen om de vader van Elias en Olivia te vinden. Een gezamenlijk project zorgt er intussen voor dat Fanny en Killian kunnen samenwerken. Yvonne zoekt een manier om haar assortiment uit te breiden.

Donderdag 11 december 2025 – aflevering 4514
Larissa wil niet dat Killian en Fanny elkaar zien en verhindert een ontmoeting tussen beide. Olivia kalmeert Elias, ook al is ze zelf bang dat de privédetective iets zal vinden over hun vader. Na zijn ruzie met Fritz excuseert Erik zich bij Yvonne.

Vrijdag 12 december 2025 – aflevering 4515
Olivia voelt zich overdonderd wanneer Stephan haar mee uit vraagt en wijst hem in eerste instantie af. Ondanks Larissa's eis om elkaar niet te zien, probeert Fanny toenadering te zoeken tot Killian. Intussen wil Yvonne Fritz bedanken voor zijn hulp.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.
