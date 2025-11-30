Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Niemand had haar naam genoemd: Pauw ontmaskerd in 'The Masked Singer'
zondag 30 november 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 1 december 2025 – aflevering 4506
Katja besluit Vincent de hele waarheid te vertellen. Fanny doet intussen een schokkende ontdekking en verzwijgt die voor Yannik. Omdat Fritz op zoek is naar een nieuwe woning, stelt Yvonne Erik voor hem een kamer in haar appartement te geven.


Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 4507
Greta negeert het advies van haar arts om rust te nemen. Omdat Leo nog steeds boos is op Katja, voelt Vincent zich schuldig. Tot Yvonnes grote verbazing lijken Fritz en Erik beter met elkaar op te schieten dan verwacht.

Woensdag 3 december 2025 – aflevering 4508
Larissa beseft dat Yannik haar niet alles kan bieden. Kilian staat voor haar klaar en zorgt voor afleiding. Terwijl Elias geniet van het alleen wonen, staat zijn zus plots voor zijn neus. Katja besluit haar te helpen.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 4509
Olivia wil Elias helpen zijn verleden te verwerken. Larissa worstelt intussen met haar gevoelens, maar probeert ze te verbergen. Omdat Greta binnenkort met de baby uit het ziekenhuis mag, wil Miro het nieuwe appartement tegen die tijd klaar hebben.

Vrijdag 5 december 2025 – aflevering 4510
Yannik raakt gefrustreerd door Larissa's afstandelijkheid, terwijl Fritz probeert het bezoek van zijn vader voor Fanny geheim te houden. Wanneer Leo's voetbalpartner uitvalt, schiet Elias te hulp en groeit er een hechtere vriendschap tussen hen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

