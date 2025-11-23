Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

'Ik weet wie dat is!': heeft Véronique De Kock Chinchilla ontmaskerd in 'The Masked Singer'?
zondag 23 november 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 november 2025 – aflevering 4501
Om Katja te frustreren, wil Leo werk zoeken. Omdat Lale hulp kan gebruiken, vraagt hij Werner een baan in de fitness te regelen. Intussen laat Fanny zich door Kilian overtuigen om de liefde niet op te geven en gaat hierover in gesprek met Yannik.


Dinsdag 25 november 2025 – aflevering 4502
Greta heeft het druk met de verhuis, de voorbereidingen voor het huwelijksdiner en het jubileum. Miro herinnert haar eraan dat ze goed voor zichzelf moet zorgen. Larissa en Yannik zoeken elkaar intussen stiekem op voor een romantisch uitje.

Woensdag 26 november 2025 – aflevering 4503
Leo stemt eindelijk in met een proeftraining en begint ijverig te trainen. Wanneer Larissa en Yannik samen betrapt worden, reageert Larissa door Yannik te slaan. Michael vermoedt intussen dat Greta door de stress last heeft van Braxton Hicks-weeën.

Donderdag 27 november 2025 – aflevering 4504
Wanneer de grote dag aanbreekt, zijn de Sonnbichlers vervuld van blijdschap. Het bruidspaar is ontroerd dat hun gasten de dag zo bijzonder maken. Iedereen geniet van het feest, totdat Hildegard plotseling spoorloos verdwijnt.

Vrijdag 28 november 2025 – aflevering 4505
Leo krijgt een uitnodiging om met een paar teamgenoten iets te gaan drinken. Intussen zetten Kilian en Larissa hun schijnhuwelijk voort om Larissa's erfenis te beschermen, wat ervoor zorgt dat Yannik en Fanny beginnen twijfelen aan hun gevoelens.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

