Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 17 november 2025 – aflevering 4496

Fritz voelt zich steeds meer thuis en hoopt op een contractverlenging. Wanneer Erik ontdekt dat Fritz Yvonne geld heeft geleend, slaat de jaloezie toe. Fanny trekt zich intussen terug voordat het tot een kus komt, terwijl Kilian haar iets opbiecht.



Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 4497

Wanneer Werner zich als voetbalkenner voordoet, laat hij zich door Leo coachen, tot verbazing van Vincent. Michael wil zijn resterende tijd met dierbaren doorbrengen en gaat kamperen met Eric. Intussen helpt Lale Fanny en Kilian dichter bij elkaar.



Woensdag 19 november 2025 – aflevering 4498

Katja ontdekt dat Vincent en Leo de bekerwedstrijd misten, wat tot ruzie leidt. Erik schept op over zijn heldendaad bij Yvonne en belooft geen conflict met Fritz. Intussen werkt Miro Greta's takenlijst af, ondanks haar kritiek op zijn bijgeloof.



Donderdag 20 november 2025 – aflevering 4499

Na een nacht in de romantische hut missen Fanny en Kilian elkaar al snel en ontmoeten elkaar stiekem in de serre. Vincent heeft spijt dat hij zich door Leo liet provoceren, terwijl Erik worstelt met een cadeau voor Michael dat hij eigenlijk al heeft.



Vrijdag 21 november 2025 – aflevering 4500

Leo is opgelucht over de liefdevolle reactie van zijn moeder, maar weigert overweldigd om voor Blau-Weiß te spelen. Lale maakt het goed met Fritz na onrecht, en Alfons geniet van zijn uitstapje dankzij een vrolijke foto van Hildegard.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

