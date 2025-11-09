Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 10 november 2025 – aflevering 4491

Katja wil meer tijd met haar zoon Leo doorbrengen, maar het Fürstenhof houdt haar bezig. Fanny probeert intussen te bemiddelen tussen Kilian en Greta. Hildegard zoekt een cadeau voor haar vijftigjarig huwelijk en krijgt inspiratie van Yannik.



Dinsdag 11 november 2025 – aflevering 4492

Fritz waarschuwt Fanny om zich niet te bemoeien met Kilians huwelijk. Katja heeft het moeilijk met Leo's beslissing om te stoppen met studeren, maar probeert dit te accepteren. Hildegard zoekt een nieuwe zanger voor haar huwelijksverjaardag.



Woensdag 12 november 2025 – aflevering 4493

Christoph is teleurgesteld door het nieuws over de treinroute, die de golfbaan bedreigt. Fanny organiseert een kookwedstrijd tussen Greta en Kilian. Tot Vincents verbazing ontdekt hij dat hij en Leo toch een gemeenschappelijke interesse delen.



Donderdag 13 november 2025 – aflevering 4494

Kilian geeft toe dat Greta's voorgerecht beter is en werkt de hele nacht aan zijn hoofdgerecht. Hij ontdekt echter dat Fanny slaapwandelt en gaat haar zoeken. Werner sluit een deal met Pachmeyer in de hoop de verkoop van de golfbaan te voorkomen.



Vrijdag 14 november 2025 – aflevering 4495

Wanneer Alfons een uitnodiging krijgt van Alexander en Leander voor een motortocht, stemt Hildegard met tegenzin toe. Fritz wil Yvonne helpen en biedt haar zijn spaargeld aan, maar zij wijst dit trots af en onthult niet hoe ze aan geld kwam.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

