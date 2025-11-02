Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 3 november 2025 – aflevering 4486

Erik probeert via Lale de jonge portier weg te werken na een vermeende fout. Christoph krijgt een mysterieus kaartje van Sophi en Markus schenkt Vincent een erfstuk. Fanny zegt intussen haar afspraak met Kilian af na Yanniks waarschuwing.



Dinsdag 4 november 2025 – aflevering 4487

Larissa plant met Yvonne een verrassingsfeest voor Yannik, maar hij brengt slecht nieuws. Fanny ontkent gevoelens voor Kilian, tot een droom haar in verwarring brengt. Lale komt in de problemen door Erik, die gedwongen excuses aanbiedt aan Fritz.



Woensdag 5 november 2025 – aflevering 4488

Larissa is woedend over de afgeblazen scheiding, terwijl Yannik wanhopig op zoek gaat naar een nep-echtgenoot. Fritz en Lale organiseren samen het bedrijfsfeest en vinden onverwachts een klik. Greta en Miro bedenken intussen een alternatief cadeau voor het gouden jubileum van de Sonnbichlers.



Donderdag 6 november 2025 – aflevering 4489

Katja twijfelt om bij Vincent in te trekken, tot een mysterieus telefoontje alles verandert. Greta stort emotioneel in tijdens haar bankafspraak, maar Miro houdt hoop. Op het bedrijfsfeest willen Fritz en Erik elkaar overtreffen met goochelacts, wat tot nieuwe spanningen leidt.



Vrijdag 7 november 2025 – aflevering 4490

Fanny voelt zich gekwetst wanneer ze ontdekt dat Kilian getrouwd is. Larissa reist naar Antwerpen voor haar erfenis, terwijl Greta en Kilian botsen over de LUIS. Katja trekt met haar zoon Leo bij Vincent in. Op het feest escaleert Eriks jaloezie op de samenwerking tussen Fritz en Yvonne.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

