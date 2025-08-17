Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 18 augustus 2025 – aflevering 4431

Markus grijpt zijn kans om Katja's hart terug te winnen door Alexandra te overtuigen hem haar afspraak op de wijnboerderij te laten overnemen. Hij doet alsof hij autopech heeft, zodat hij en Katja samen de nacht in een hut moeten doorbrengen. Vincent probeert Fanny te waarschuwen voor Jonas, maar zijn poging om Jonas te provoceren mislukt. Jonas reageert onverwacht ontspannen. Erik en Yvonne zijn verrast door Michaels relaxte houding na zijn terugkeer, en vragen zich af of het wel echt is. Michael accepteert zonder problemen dat Alexandra en Christoph in zijn schuur blijven wonen.



Dinsdag 19 augustus 2025 – aflevering 4432

Erik vertelt Michael niet meteen waarom hij niet meer op het Fürstenhof werkt, maar Michael merkt al snel dat Erik zich ongemakkelijk voelt bij Sophia. Michael stelt een ritueel uit het Amazonegebied voor om Erik te helpen zijn trauma te verwerken. Katja laat Markus na zijn bekentenis boos achter in de hut. Larissa heeft het moeilijk om te doen alsof zij en Henry gelukkig zijn. Ze is bang dat Sophia hun geheim ontdekt.



Woensdag 20 augustus 2025 – aflevering 4433

Larissa voelt zich eenzaam door het afstandelijk gedrag van Henry, maar vindt troost bij Yannik, die haar afleidt en laat lachen. Yannik vermoedt dat Larissa en Henry niet gelukkig zijn, maar Larissa kan hem de waarheid niet vertellen. Erik twijfelt aan Michaels vuurritueel. Greta ontmoet Charly, een jonge vrouw met het syndroom van Down die solliciteert voor een job als kok. Hoewel er beter gekwalificeerde kandidaten zijn, geeft Greta haar toch een kans.



Donderdag 21 augustus 2025 – aflevering 4434

Sophia probeert Christoph opnieuw te verleiden, maar hij houdt afstand vanwege Alexandra. Uiteindelijk zwicht hij wanneer Sophia hem uitnodigt in haar suite. Larissa vindt troost bij Yannik en voelt zich eindelijk minder eenzaam. Henry merkt wat er gaande is en waarschuwt Larissa voorzichtig te zijn, zodat Sophia niets ontdekt. Charly mag stage doen in de keuken, maar er moet eerst een verblijfplaats worden geregeld. Miro is eerst onzeker, maar voelt zich toch snel op zijn gemak bij Charly. Ze zorgt meteen voor chaos en vrolijkheid.



Vrijdag 22 augustus 2025 – aflevering 4435

Alexandra voelt zich vernederd wanneer ze beseft dat Christoph niet bij Sophia is en ze zichzelf belachelijk heeft gemaakt. Ze wil haar gedachten verzetten door met Markus te gaan wandelen. Christoph merkt intussen dat hun relatie steeds meer onder druk komt te staan. Sophia en Henry houden zich aan hun plan. Sophia stoort zich intussen wel aan het feit dat Larissa toenadering zoekt tot Yannik. Michael introduceert zijn nieuwe hobby. Tijdens een spelletjesavond merkt Katja dat zij en Vincent weinig gemeen hebben, ondanks hun sterke aantrekkingskracht.



