Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
Udo brengt muzikaal eerbetoon aan Rob de Nijs in 'Tien Om Te Zien'
Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 17 augustus 2025

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 18 augustus 2025 – aflevering 4431
Markus grijpt zijn kans om Katja's hart terug te winnen door Alexandra te overtuigen hem haar afspraak op de wijnboerderij te laten overnemen. Hij doet alsof hij autopech heeft, zodat hij en Katja samen de nacht in een hut moeten doorbrengen. Vincent probeert Fanny te waarschuwen voor Jonas, maar zijn poging om Jonas te provoceren mislukt. Jonas reageert onverwacht ontspannen. Erik en Yvonne zijn verrast door Michaels relaxte houding na zijn terugkeer, en vragen zich af of het wel echt is. Michael accepteert zonder problemen dat Alexandra en Christoph in zijn schuur blijven wonen.


Dinsdag 19 augustus 2025 – aflevering 4432
Erik vertelt Michael niet meteen waarom hij niet meer op het Fürstenhof werkt, maar Michael merkt al snel dat Erik zich ongemakkelijk voelt bij Sophia. Michael stelt een ritueel uit het Amazonegebied voor om Erik te helpen zijn trauma te verwerken. Katja laat Markus na zijn bekentenis boos achter in de hut. Larissa heeft het moeilijk om te doen alsof zij en Henry gelukkig zijn. Ze is bang dat Sophia hun geheim ontdekt.

Woensdag 20 augustus 2025 – aflevering 4433
Larissa voelt zich eenzaam door het afstandelijk gedrag van Henry, maar vindt troost bij Yannik, die haar afleidt en laat lachen. Yannik vermoedt dat Larissa en Henry niet gelukkig zijn, maar Larissa kan hem de waarheid niet vertellen. Erik twijfelt aan Michaels vuurritueel. Greta ontmoet Charly, een jonge vrouw met het syndroom van Down die solliciteert voor een job als kok. Hoewel er beter gekwalificeerde kandidaten zijn, geeft Greta haar toch een kans.

Donderdag 21 augustus 2025 – aflevering 4434
Sophia probeert Christoph opnieuw te verleiden, maar hij houdt afstand vanwege Alexandra. Uiteindelijk zwicht hij wanneer Sophia hem uitnodigt in haar suite. Larissa vindt troost bij Yannik en voelt zich eindelijk minder eenzaam. Henry merkt wat er gaande is en waarschuwt Larissa voorzichtig te zijn, zodat Sophia niets ontdekt. Charly mag stage doen in de keuken, maar er moet eerst een verblijfplaats worden geregeld. Miro is eerst onzeker, maar voelt zich toch snel op zijn gemak bij Charly. Ze zorgt meteen voor chaos en vrolijkheid.

Vrijdag 22 augustus 2025 – aflevering 4435
Alexandra voelt zich vernederd wanneer ze beseft dat Christoph niet bij Sophia is en ze zichzelf belachelijk heeft gemaakt. Ze wil haar gedachten verzetten door met Markus te gaan wandelen. Christoph merkt intussen dat hun relatie steeds meer onder druk komt te staan. Sophia en Henry houden zich aan hun plan. Sophia stoort zich intussen wel aan het feit dat Larissa toenadering zoekt tot Yannik. Michael introduceert zijn nieuwe hobby. Tijdens een spelletjesavond merkt Katja dat zij en Vincent weinig gemeen hebben, ondanks hun sterke aantrekkingskracht.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

Sturm der Liebe op tv
Dinsdag 19 augustus 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Erik vertelt Michael niet meteen waarom hij niet meer op het Fürstenhof werkt, maar Michael merkt al snel dat Erik zich ongemakkelijk voelt bij Sophia. Michael stelt een ritueel voor om Erik te helpen zijn trauma te verwerken.
Maandag 18 augustus 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Markus ziet zijn kans schoon om Katja's hart terug te winnen en overtuigt Alexandra om hem haar afspraak op de wijnboerderij te laten overnemen. Hij simuleert autopech, zodat hij en Katja de nacht samen moeten doorbrengen.
Woensdag 20 augustus 2025 om 18u10  »
VTM Gold
Larissa voelt zich eenzaam door het afstandelijk gedrag van Henry, maar vindt troost bij Yannik, die haar afleidt en laat lachen. Yannik vermoedt dat Larissa en Henry niet gelukkig zijn, maar Larissa kan hem de waarheid niet vertellen.
Donderdag 21 augustus 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Sophia probeert Christoph opnieuw te verleiden, maar hij houdt afstand vanwege Alexandra. Uiteindelijk zwicht hij wanneer Sophia hem uitnodigt in haar suite. Larissa vindt troost bij Yannik en voelt zich eindelijk minder eenzaam.
Vrijdag 22 augustus 2025 om 18u05  »
VTM Gold
Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM GOLD
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Eva groeit op in een klein dorp met twee jongens, Tim en Laurens. Tijdens een hete zomer, wanneer ze 13 zijn, gebeurt er iets waarbij Eva’s grenzen worden overschreden. Jaren later keert ze terug naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak, vastbesloten om af te rekenen met haar verleden en de traumatische gebeurtenissen die haar hebben getekend.

'Het Smelt', film uit 2022 met oa. Charlotte De Bruyne, om 21.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:05
    Campus 12: compilatie
    06:00
    Zig & Sharko
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 08:30
    De notenkraker en de toverfluit
    04:55
    Geen uitzending
  • 09:20
    De Wereld Van K3
    05:30
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    06:45
    MasterChef Australië
  • 08:30
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 09:10
    Geen uitzending
    02:20
    The X-Files
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 08:20
    Geen uitzending
    06:00
    Team Ochtend
  • 08:30
    The Rookie: Feds
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:10
    Hawaii Five-0
    02:20
    Geen uitzending
  • 09:05
    Property Brothers
    02:50
    The Sex Clinic
  • 09:15
    Aurora Teagarden Mysteries: How to Con a Con
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:00
    Z-Weekoverzicht
    05:45
    Herhalingslus
  • 09:10
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 09:15
    Vlaamse Klassiekers
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 08:50
    Sister Boniface Mysteries
    02:10
    The Good Ship Murder
  • 09:15
    Station 19
    02:40
    First Dates Australia
  • 08:35
    Tussen Kunst en Kitsch
    01:50
    NOS Journaal
  • 09:20
    Bid, bedank, bewonder
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:10
    Neneh Superstar
    02:20
    Een huis vol
Verwante artikels