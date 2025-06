Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 23 juni 2025 – aflevering 4391

Sophia probeert Henry en Larissa nog steeds te koppelen en organiseert een dagje zwemmen voor hen. Bij het meer probeert Larissa Henry wat op te vrolijken, wat uitmondt in een speels watergevecht. Maxi’s acties lijken precies te doen wat Christoph en Werner hoopten en de Saalfelds wachten gespannen op de inspectie van het casino. Hun vreugde slaat om in teleurstelling: de inspecteurs vinden helemaal niks verdachts. Yvonne is helemaal klaar met Sophia, vooral omdat ze zich steeds meer bemoeit met haar zakelijke plannen. Vincent ziet ervan af om kruiden aan het paardenvoer toe te voegen, het is veel te duur. Fanny en Hildegard komen echter met een idee om haar project toch door te zetten. Ze zal hiervoor echter moeten samenwerken met Vincent.

Dinsdag 24 juni 2025 – aflevering 4392

Henry heeft vóór de inspectie van het casino de magneetjes van de speeltafels weggehaald. Zo wilde hij Maxi uit de problemen houden. Sophia is woedend op Henry omdat hij Larissa bij het meer heeft afgewezen. Fanny geniet van haar kruidenproject met Vincent, maar ze voelt zich toch een beetje ongemakkelijk in zijn buurt. Miro en Greta zien tijdens een wandeling een zeldzame steenarend. Miro maakt een prachtige foto van de vogel. Greta vindt dat hij met de foto moet deelnemen aan een fotowedstrijd, maar Miro is veel te bescheiden. Greta wil hem niet pushen, dus Lale besluit stiekem toch de foto in te sturen. Erik geeft Yvonne een briljant idee: Larissa kan haar sieraden op bestelling aanbieden. Hierdoor kan ze haar kosten flink verlagen. Larissa is enthousiast en gaat akkoord met het plan.



Woensdag 25 juni 2025 – aflevering 4393

Fanny twijfelt eraan of Vincent haar wel ziet staan als vrouw. Yannik zegt dat ze op zijn lichaamstaal moet letten. Wanneer Vincent met zijn auto vastzit in het bos, komt Katja toevallig voorbij en ze helpt hem uit de nood. Ook Fanny is in de buurt en ze is in alle staten wanneer ze Vincent en Katja in het bos ziet kussen. Maxi wil weten waarom Henry haar heeft beschermd. Ze vermoedt inmiddels dat hij nog steeds van haar houdt en denkt dat zijn moeder hem heeft gedwongen om het uit te maken. Sophia blijft ervan overtuigd dat de inspectie in het casino geen toeval was. Ze begint zich af te vragen of Christoph haar alleen heeft versierd om haar af te leiden. Sinds zijn vakantie leest Alfons elke avond via de telefoon het favoriete kinderboek van kleine Arthur voor. Yannik spoort hem aan om ook voor zieke kinderen in het ziekenhuis te gaan voorlezen.

Donderdag 26 juni 2025 – aflevering 4394

Fanny druipt verdrietig af zonder dat Katja en Vincent doorhebben dat ze hen samen heeft gezien. Wanneer Fanny merkt hoe Vincent zich tegenover Markus voordoet als de perfecte zoon, groeit haar frustratie steeds meer. Terwijl Vincent en Katja besluiten hun korte affaire te beëindigen, overweegt Fanny om Markus alles te vertellen over hun geheime afspraakjes. Het is de sterfdag van Larissa’s broer en Lale komt met een speciaal idee om hem een symbolische boodschap te sturen. Sophia wil de hechte band tussen de Saalfelds en de Schwarzbachs breken. Ze richt zich op Alexandra, die ze als de zwakste schakel ziet. Door haar bewust uit te dagen, probeert Sophia haar te laten ontsporen. Fanny ligt die nacht woelend in bed, nog steeds boos over Vincent. Uiteindelijk weet Alfons haar met zijn rustgevende stem in slaap te krijgen. Maar de volgende dag is Alfons schor van al dat voorlezen en moet hij Hildegard vragen om hem te vervangen in het ziekenhuis.



Vrijdag 27 juni 2025 – aflevering 4395

Sophia blijft Alexandra pesten, in de hoop de boel zo op te stoken. Alexandra weet zich professioneel te gedragen, maar privé laat ze zich volledig gaan en spelt ze Christoph flink de les. Haar scherpe woorden raken hem zo diep dat hij begint te twijfelen aan hun relatie. Larissa’s pessimisme over Henry verdwijnt langzaam wanneer hij haar plan steunt om in Bichlheim een nieuwe vestiging van de edelsteenslijperij te openen. Ze merkt ook dat Henry en Maxi nauwelijks nog met elkaar praten, en dat geeft haar moed: ze besluit dat ze voor Henry wil vechten. Fanny biecht aan Yannik op hoe teleurgesteld ze is in Vincent na de hele situatie met Katja. Ondanks alles kan ze haar gevoelens voor hem niet loslaten.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

