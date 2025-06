Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 juni 2025 – aflevering 4386

Christoph heeft echt geen idee hoe hij de nieuwe tapinstallatie en het koelsysteem voor de Bräustüberl moet betalen. Hij bedenkt een slim, maar nogal bedenkelijk plan: hij overtuigt Markus om een virus op de computer van het hotel te zetten. Daarna gaat hij met die informatie naar Sophia, in de hoop zo 60.000 euro van haar los te krijgen. Maxi weet niet dat Henry wordt gechanteerd door zijn moeder en begrijpt niet waarom hij plots zegt dat hij niet meer van haar houdt. Henry wil haar echter beschermen en ziet geen andere uitweg dan haar van zich weg te duwen. Vincent houdt zich gedeisd bij Markus en annuleert hun volgende oefensessie. Katja wordt al snel achterdochtig. Yvonne raakt compleet in paniek en rent naar het meer, maar Erik is al weg. Toch weet het stel elkaar weer te vinden. Het duurt niet lang voordat er weer spanningen zijn. Erik hoort namelijk hoeveel geld Yvonne wil steken in haar nieuwe webshop, en dat zorgt meteen voor ruzie.

Dinsdag 17 juni 2025 – aflevering 4387

Miro is onderweg om broodjes te halen, maar wordt helemaal nat door een tuinsproeier. In plaats van boos te worden, begint hij enthousiast te dansen midden op straat. Greta ziet dit toevallig gebeuren en kijkt plots met heel andere ogen naar Miro. Sophia voelt zich verplicht om Christoph te steunen na wat hij Markus heeft aangedaan. Om Sophia’s wantrouwen weg te nemen, biecht Alexandra aan Markus op dat Christoph hem heeft verraden. Markus is woest. Vincent merkt dat Katja zich overweldigd voelt. Na een onverwacht goed verlopen repetitie biedt Katja haar excuses aan. Vincent belooft haar dat hij voortaan afstand van haar zal houden, en gek genoeg maakt dat indruk op Katja. Maxi begint te vermoeden dat de moeder van Henry iets te maken heeft met hun breuk.



Woensdag 18 juni 2025 – aflevering 4388

Markus is jarig en Katja en Vincent spelen het toneelstuk dat ze samen hebben voorbereid. Op het podium voelt het plots alsof er iets tussen hen hangt, maar ze doen alsof er niks aan de hand is. Greta weet niet wat ze moet doen met haar gevoelens voor Miro, dus zoekt ze afleiding in onschuldig geflirt met Yannik. Wanneer Miro per ongeluk binnenvalt, maakt hem dat duidelijk ongemakkelijk. Greta raakt hiervan in de war. Maxi moet tijdelijk in het casino werken voor haar opleiding, wat het lastig maakt om Henry te ontlopen. Bij de roulettetafel wordt ze herinnerd aan hun eerste ontmoeting, en ze geraakt hierdoor zo overweldigd dat ze wegvlucht. Larissa ziet het gebeuren en besluit dat ze klaar is met dit gedoe. Yvonne begint te twijfelen wanneer Erik een businessplan presenteert en uitlegt dat haar webshop in het eerste jaar waarschijnlijk geen winst gaat maken.

Donderdag 19 juni 2025 – aflevering 4389

Maxi wordt door een oude trui in haar locker weer herinnerd aan haar liefdesverdriet. Ze besluit de trui terug te geven aan Henry, maar dan hoort ze toevallig Sophia met hem praten over plannen voor het casino. Voor de Saalfelds wordt duidelijk dat het casino Sophia’s zwakke plek is. Ondertussen zit Larissa met een probleem. Ze heeft niet genoeg geld om haar eigen sieradenlijn op de markt te brengen. Sophia ziet haar kans schoon wanneer ze hoort over Larissa's financiële problemen. Ze stelt voor om als investeerder in te stappen, maar wel op één voorwaarde: Larissa moet voorlopig in Bichlheim blijven. Markus geniet van zijn verjaardag en heeft totaal geen idee dat Katja en Vincent zich steeds schuldiger voelen over wat er is gebeurd. Greta probeert wat tijd met Miro door te brengen zonder dat het te ingewikkeld wordt. Ze gaat spontaan met hem mee joggen, maar het gaat mis: ze valt en bezeert haar voet.



Vrijdag 20 juni 2025 – aflevering 4390

De Saalfelds en Schwarzbachs vragen zich af waarom het casino zo’n obsessie is voor Sophia. Ze denken dat ze de speeltafels manipuleert om extra winst binnen te halen, maar Erik onderzoekt de roulettetafel en vindt niks verdachts. Werner krijgt een nieuwe ingeving over hoe ze Sophia echt kunnen dwarsbomen. Lale vertelt Miro dat Greta hem wel leuk vindt, maar bang is dat hij weer depressief wordt. Miro bedenkt iets bijzonders en verrast Greta. Alfons komt terug van vakantie met maagklachten. Fanny helpt hem met een kruidenmengsel. Wanneer ze diezelfde kruiden geeft aan een paard met koliek, stelt Vincent voor om de ingrediënten aan het paardenvoer toe te voegen. Fanny blij dat haar kruiden zo’n succes lijken. Erik is totaal verbijsterd wanneer hij hoort dat Yvonne indirect met Sophia gaat samenwerken. Sophia wil namelijk investeren in Larissa’s sieradenlijn. Yvonne heeft zelf ook twijfels, maar ze weigert naar Erik te luisteren.

