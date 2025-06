Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 9 juni 2025 – aflevering 4381

Sophia geeft haar missie om Larissa en Henry te koppelen niet zomaar op. Ze regelt een romantische ontmoeting voor hen in de berghut. Maar Larissa heeft er genoeg van en stuurt Maxi in haar plaats naar de hut. Daar aangekomen, begint Maxi Henry verwijten te maken, maar hij kan zich niet langer inhouden. Hij biecht op dat hij verliefd is op haar. Miro wil Greta niet weer teleurstellen. Het zit Greta echter zo hoog dat ze boos wordt en zelfs Hildegard oneerlijk behandelt. Wanneer Miro dit ziet, grijpt hij in. Voor Christoph en Alexandra blijkt het vinden van een woning lastiger dan gedacht. Erik heeft een oplossing: hij besluit Michaels schuur te verhuren. Fanny is nog steeds boos op Yannik vanwege haar verminkte salieplant, maar wanneer hij zich ontfermt over haar gekneusde vinger, lijkt ze toch wat te ontdooien.

Dinsdag 10 juni 2025 – aflevering 4382

In de Bräustüberl zijn zowel het koelsysteem als de tapinstallatie kapot. Christoph stort zich op de reparatie, maar Alexandra trekt hier verkeerde conclusies uit. Tijdens de voorbereidingen voor de modeshow ziet Henry hoe mooi Maxi eruitziet in haar outfit. Uit respect voor haar besluit hij wat meer afstand te houden. Wanneer hij later motorpech krijgt, geeft Maxi hem met haar fiets een lift. Ze gaan onderuit en belanden samen in het gras op een alpenwei. Erik merkt dat Yvonne heel wat geld uitgeeft om alles voor de modeshow in orde te krijgen, en hij is niet echt enthousiast. Hij laat haar subtiel weten dat hij zich zorgen maakt, maar Yvonne voelt zich meteen aangevallen. Ze denkt dat Erik niet in haar en haar plannen gelooft, en dat zorgt voor een ongemakkelijke sfeer tussen hen. Ondertussen zit Greta nog steeds met de breuk met Miro in haar maag. Hildegard raadt haar aan om even afstand te nemen van alles en iedereen. Greta volgt haar advies en trekt er de volgende dag op uit.

Woensdag 11 juni 2025 – aflevering 4383

Sophia ziet hoe Maxi en Henry elkaar aanraken, en dat vindt ze absoluut niet leuk. Wanneer Lale haar vermoeden bevestigt dat de twee weer een stel zijn, weet Sophia dat ze moet ingrijpen. Wanneer Maxi op de catwalk staat, zakt ze plots in elkaar. Ondertussen lukt het Christoph niet om Alexandra weer terug voor zich te winnen na hun ruzie. Markus en Werner raden hen aan om het goed te maken. Uiteindelijk zoeken Christoph en Alexandra elkaar weer op, maar Alexandra steekt haar verwachtingen niet onder stoelen of banken: ze wil dat Christoph zijn mooie woorden eindelijk omzet in acties. Yvonne krijgt te horen dat er een speciale gast naar de modeshow komt, en dat zorgt voor een flinke portie zenuwen. Gelukkig weet Erik haar met veel liefde en geduld te kalmeren. Ze houdt uiteindelijk een geweldige openingsspeech, maar vergeet op een cruciaal moment Erik te bedanken. Erik is teleurgesteld. Greta is bezig met de voorbereidingen voor haar paddenstoelengerecht dat tijdens de modeshow geserveerd zal worden. Maar dan gebeurt er een klein ongelukje in de keuken, waardoor ze naar het ziekenhuis moet. Daar wordt ze geholpen door Yannik.

Donderdag 12 juni 2025 – aflevering 4384

Maxi ligt in het ziekenhuis en vecht voor haar leven. Niemand weet waarom ze is ingestort. Sophia blijft volhouden dat Henry en Maxi geen toekomst samen hebben. In een gesprek met haar zoon laat ze tussen de regels door blijken dat ze zelf achter de vergiftiging zit. Katja richt al haar aandacht op haar dochter Maxi, nu die in het ziekenhuis ligt. Markus steunt haar in deze moeilijke tijden en Katja is hem ontzettend dankbaar. Dan komt Vincent terug van vakantie en hij biecht op dat hij verliefd is op haar. Katja’s emoties gaan alle kanten op, ze weet niet meer wat ze moet voelen. De pers heeft alleen maar aandacht voor het drama rondom Maxi en schrijft helemaal niets over Yvonne’s modeshow. Yvonne voelt zich daardoor verslagen. Erik probeert haar op te vrolijken. Greta en Yannik plannen hun eerste date, maar dan wordt Yannik naar het ziekenhuis geroepen om Maxi te behandelen.

Vrijdag 13 juni 2025 – aflevering 4385

Maxi luistert niet naar Katja’s waarschuwingen over Henry en zijn familie. Na haar ontslag uit het ziekenhuis kan ze niet wachten om hem weer te zien. Maar wanneer ze elkaar treffen, zegt Henry dat hij niet meer van haar houdt. Maxi is totaal van slag en breekt volledig. Ondertussen heeft Vincent zich voorgenomen om Katja uit zijn hoofd te zetten. Greta snapt nog steeds niet hoe Maxi vergiftigd is en begint een eigen onderzoek. Wanneer Sophia erachter komt dat Greta dicht bij de waarheid dreigt te komen, grijpt ze in. Ze waarschuwt Greta dat ze moet stoppen en dreigt zelfs met ontslag als ze blijft doorzoeken. Na een goed gesprek met Alexandra realiseert Yvonne zich dat ze Erik echt heeft verwaarloosd. Ze biedt haar excuses aan en nodigt hem uit voor een picknick.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

