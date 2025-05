Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 19 mei 2025 – aflevering 4366

Lale stort in en bekent aan Christoph dat ze verslaafd is aan pillen. Hij besluit daarop Miro in vertrouwen te nemen. Miro voelt zich verantwoordelijk en belooft Christoph om haar nauwlettend in de gaten te houden. Lale is echter wanhopig en neemt contact op met haar dealer. Henry vindt een oude, beschadigde viool. Maxi is meteen enthousiast. Katja slaagt erin om de spanning tussen haar en Vincent te maskeren. Hij maakt meer indruk op Katja dan ze wil toegeven.



Dinsdag 20 mei 2025 – aflevering 4367

Henry geniet van zijn geluk met Maxi en probeert het dreigend onheil dat haar familie te wachten staat te verdringen. Werner is verbaasd over de bouwstop van het grote project in Amsterdam. Markus kan hem geen verklaring geven, maar stelt hem gerust dat er geen reden is tot zorgen. Lale wil zich oprecht bij Miro verontschuldigen. Miro maakt duidelijk dat het zo niet langer kan en dringt erop aan dat ze professionele hulp zoekt. Lale belooft dit, maar Miro blijft voorzichtig. Ze heeft immers al eerder berouw getoond, maar herviel telkens in haar verslaving. Yvonne doet een aanvraag voor een lening, maar die wordt afgewezen. Ze legt zich neer bij het idee dat ze Café Liebling niet kan kopen. Erik is opgelucht, maar Alexandra geeft Yvonne advies, waardoor ze haar strijdlust terugvindt.



Woensdag 21 mei 2025 – aflevering 4368

Greta vraagt zich af of Miro liever tijd doorbrengt met Lale dan met haar. Ze begint te twijfelen aan zijn liefde voor haar. Henry wil Maxi opbiechten dat Sophia zijn moeder is, maar wordt onderbroken door een telefoontje van Werner. Terwijl Maxi nog hoopt dat Werners zorgen ongegrond blijken, weet Henry dat de waarheid veel erger is dan Maxi zich ooit kan voorstellen. Michael heeft Café Liebling verkocht aan Yvonne en heeft daarmee de laatste band met Nicole verbroken. Hij vraagt zich af wat hij nu met zijn toekomst moet doen. Yvonne geniet volop van haar rol als succesvolle zakenvrouw en stort zich onmiddellijk op haar nieuwe verantwoordelijkheden. Erik heeft zo zijn twijfels.



Donderdag 22 mei 2025 – aflevering 4369

Alexandra waarschuwt Christoph voor Sophia, maar hij negeert haar. Wanneer Werner nieuws brengt over Krügers valstrik, schakelt Christoph over op dringender zaken. Sophia wil eerlijk zijn. Maxi wil bewijzen dat ze bedrogen zijn, maar Krüger is spoorloos. Henry ontdekt dat Sophia valse papieren voor hem heeft geregeld. Michael wil een gast helpen, maar door zijn slechte hand lukt het niet. Fanny weet de situatie te redden, maar Michael is aangeslagen en neemt een besluit. Greta twijfelt aan Miro, maar Lale gaat met haar praten. Vincent en Katja zijn dolgelukkig. Fanny is jaloers en Katja voelt zich schuldig. Vincent beseft dat er meer speelt tussen hen.



Vrijdag 23 mei 2025 – aflevering 4370

Christoph geeft Maxi de schuld van het verlies van het Fürstenhof. Samen met Henry besluit ze het Fürstenhof te verlaten. Werner is erg verdrietig wanneer hij dit verneemt, maar probeert zijn gevoelens te verbergen. Wanneer Maxi hem laat op de avond alleen en neerslachtig in de keuken aantreft, verandert ze van gedachte. Ze belooft Werner dat ze hem nooit in de steek zal laten. Greta hoopt dat zij en Miro eindelijk een goede relatie kunnen opbouwen. Michael wil snel werk maken van zijn besluit om een paar maanden op reis te gaan en zoekt een vervanger. Ondertussen zet Yvonne zich volledig in voor Café Liebling en ze bakt zelf taarten. Ze vindt dat er een persoonlijke touch ontbreekt in het café, maar Erik brengt haar op een idee.

