Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 12 mei 2025 - aflevering 4361

Maxi is nerveus voor de bijeenkomst van de aandeelhouders van het Fürstenhof. Wanneer er een conflict ontstaat tussen Markus en Christoph, laat Christoph uiteindelijk de hele deal mislukken. Werner is stiekem opgelucht en ook Maxi realiseert zich dat de hele situatie haar te veel wordt. Ze verlangt ernaar weer als arts te werken en mensen te helpen. Het theaterproject van Katja gaat van start en zowel Erik als Michael willen meedoen. Vincent twijfelt ondertussen of hij wel geschikt is voor de hoofdrol. Maar tijdens een repetitie met Katja merken ze dat de chemie tussen hen klopt. Alfons komt eerder dan verwacht terug. Hij verrast Hildegard en ze is dolgelukkig.



Dinsdag 13 mei 2025 - aflevering 4362

Sophia probeert Christoph te benaderen door zijn ego te strelen, en dat lijkt te lukken. Door de druk en de hoop om van de aankoop van SF-Resorts een groot succes te maken, geeft Christoph uiteindelijk toe. Hij biedt zijn Spaanse hotels aan als onderpand. De aandeelhouders hebben geen idee welke gevolgen dit zal hebben. Lale begrijpt dat er iets moet veranderen en besluit Michael om hulp te vragen. In de schuur treft ze echter alleen Fanny en ze hoort haar praten tegen de planten. Tijdens een wandeling komen Maxi en Henry Vincent tegen, die voor een paard moet zorgen, maar daar eigenlijk geen tijd voor heeft. Spontaan bieden Maxi en Henry hun hulp aan.



Woensdag 14 mei 2025 - aflevering 4363

Henry en Maxi gaan samen met Vincent en Fanny afval opruimen. Maxi is ontroerd door Henry's enthousiasme voor haar project. Henry verklaart Maxi dat zij hem een beter mens maakt. Fanny helpt Vincent met het instuderen van zijn rol. Vincent vraagt haar spontaan of ze de rol van zijn assistente wil spelen. Fanny twijfelt, maar Greta overtuigt haar dat dit een kans is om dichter bij Vincent te komen. Yvonne denkt na over wat ze met haar winst wil doen. Ondertussen hoort ze dat Michael van plan is het café te verkopen. Spontaan stelt Yvonne voor om zich voor te doen als geïnteresseerde koper om zo de verkoopprijs voor Michael te verhogen.



Donderdag 15 mei 2025 - aflevering 4364

Alexandra en Christoph zijn tevreden over de succesvolle aankoop van SF-Resorts. Erik is niet enthousiast over Yvonne's plan om het café te kopen. Yvonne is teleurgesteld dat Erik haar enthousiasme niet deelt, maar Greta begrijpt hem. Wanneer Yvonne Greta uitlegt dat ze op zoek is naar een nieuwe uitdaging, suggereert Greta dat Yvonne die misschien kan vinden bij de nieuwe uitbreiding van het Fürstenhof. Later vraagt Christoph Yvonne om zich bezig te houden met de modernisering van de bars in de nieuw aangekochte hotels. Hildegard, Alfons en hun buurman Herbert helpen mee met het afval opruimen. Fanny overweegt te stoppen met haar rol in het theaterstuk. Ze bedenkt zich echter wanneer ze merkt hoe blij Vincent is met haar hulp.



Vrijdag 16 mei 2025 - aflevering 4365

Katja zoekt een betere oefenruimte om Markus' verjaardagsverrassing niet in gevaar te brengen. Vincent heeft al een idee. Lale probeert haar leven weer op de rails te krijgen en stort zich op het werk voor de stichting. Maar wanneer ze toevallig een liedje hoort dat haar aan Theo herinnert, raakt ze in een diepe depressie. In haar wanhoop grijpt ze opnieuw naar pillen en ze mist daardoor een belangrijke afspraak voor de stichting, die Christoph voor haar had geregeld. Christoph hoort hiervan en zoekt Lale bezorgd thuis op. Alexandra heeft spijt dat ze zich kwetsbaar heeft opgesteld tegenover Christoph. Erik is geschokt wanneer Yvonne vasthoudt aan haar idee om café Liebling over te nemen. Michael steunt Yvonne, waardoor Erik begint te twijfelen aan zijn eigen standpunt.



