Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 7 april 2025 - aflevering 4336

Yvonne en de Sonnbichlers zijn blij dat Greta en Luis een koppel stel vormen. Luis maakt grapjes over een huwelijk en kinderen. Tijdens een fotoshoot met Miro gaat Luis voor Greta op één knie, wat tot ruzie leidt. Miro heeft pech: hij valt in het meer terwijl hij een foto van Greta probeert te maken, maar hij kan er hartelijk om lachen. Henry is boos op Maxi omdat ze niet wil uitgaan, maar dan verrast ze hem met een sexy outfit. Maxi ontdekt later dat Henry geldproblemen heeft en ze zoekt uit of er werk voor hem is bij het Fürstenhof. Henry hoopt op een leidinggevende positie, maar Maxi kan alleen een baan als staljongen regelen. Wanneer Bruce Darnell in het Fürstenhof opduikt, is Werner verbaasd. Bruce is op zoek naar het adres van Alfons en Hildegard.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 4337

Wanneer Henry geld leent om boodschappen te doen, maar alleen dure producten koopt, raakt Maxi geïrriteerd. Dat zowel Henry als Vincent niet over Henry's achtergrond wil praten, maakt haar steeds achterdochtiger. Nicole praat met Alexandra over haar vertrek. 's Avonds blikken Nicole en Michael terug op hun relatie en ze brengen samen een laatste nacht door. Greta probeert haar gevoelens te verbergen, maar de situatie bij het meer laat ook Miro niet onberoerd. Greta houdt tegenover Yvonne vol dat ze voor Luis kiest. Miro verdringt dan weer zijn gevoelens vanwege zijn verleden.



Woensdag 9 april 2025 - aflevering 4338

Henry krijgt van Alfons een flinke uitbrander omdat hij in het natuurgebied de boel heeft verstoord. Ook Maxi is kwaad en wil het contact met hem verbreken. Vincent adviseert Henry om zijn best te doen als hij om Maxi geeft. Henry biedt daarop zijn excuses aan, maar Maxi accepteert die alleen onder één voorwaarde. Greta heeft haar portretten uit de vuilnisbak gevist, en Miro probeert zich eruit te praten. Lale beseft door Michael dat haar gezondheid in gevaar is. Christoph komt langs en zorgt voor afleiding. Michael denkt dat Nicoles vertrek hem niet raakt en wijst een uitnodiging van Erik en Yvonne af. Zijn focus op Lale en Christoph leidt hem voorlopig af van zijn verdriet.



Donderdag 10 april 2025 - aflevering 4339

Wanneer Greta terughoudend reageert op zijn bekentenis, verzekert Miro dat een relatie voor hem geen optie is. Yvonne merkt dat Greta onrustig is. Miro zegt een geplande fotoshoot met Greta en Luis af omdat hij hen niet in de weg wil staan, maar Greta heeft hem iets op te biechten. Christoph wil Lale's zorgen over de stichting wegnemen en stelt voor om tijdens het komende golftoernooi geld in te zamelen. Noch Lale, noch Christoph weet dat Markus eventmanager Anastasia heeft overtuigd om het toernooi exclusief voor hun liefdadigheidsactie te gebruiken. Wanneer Maxi aan Henry vraagt waarom hij in de boom klom, legt hij uit dat hij dankzij haar gefascineerd is geraakt door de natuur en bereid is daarvoor risico's te nemen. Maxi is onder de indruk, maar haar vreugde is van korte duur.



Vrijdag 11 april 2025 - aflevering 4340

Markus begrijpt waarom Christoph Lale voor het golftoernooi heeft opgegeven, maar hij moet zich aan zijn zakelijke afspraken met Anastasia houden om problemen te voorkomen. Ze komen er niet uit, dus moet er een eigenaarsvergadering worden georganiseerd. Wanneer Henry Anastasia ontmoet, wordt er wat geflirt, waardoor Maxi lichtjes jaloers reageert. Ook Werner is verbaasd door Henry's zelfverzekerde houding en vermoedt dat hij een geheim heeft. Nadat Miro Greta duidelijk heeft gemaakt dat er nooit iets tussen hen zal zijn, lukt het haar om zich weer op Luis te richten. Maar Miro realiseert zich, ondanks zijn verleden, dat Greta de juiste vrouw voor hem zou kunnen zijn.



