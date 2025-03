Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 31 maart 2025 - aflevering 4331

Maxi flirt in het casino met een aantrekkelijke verschijning. Net wanneer ze op het punt staan te kussen, verdwijnt hij plots. Maxi denkt dat ze hem nooit meer zal zien en stort zich op haar werk. Werner beseft dat hij zijn succes aan Maxi te danken heeft en wil haar daarom aandelen geven. Het optreden van Nicole in de pianobar heeft verrassende gevolgen. Een musicalproducent uit New York zit toevallig in het publiek en is enthousiast over haar zang. Hij biedt Nicole een rol aan in zijn volgende Broadway-musical. Nicole is perplex, want dit is haar droom. Toch wil ze Michael niet achterlaten en ze slaat het aanbod af. Om te voorkomen dat Michael haar toch wil overtuigen, vertelt ze hem niets over deze kans. Alfons is dolblij dat Hildegard eindelijk thuiskomt. Ze heeft een verrassend Afrikaans cadeau voor hem.



Dinsdag 1 april 2025 - aflevering 4332

Michael probeert om te gaan met het feit dat hij maar één functionerende hand heeft en hij ontdekt tal van hulpmiddeltjes. Toevallig hoort hij over Nicole's kans om op Broadway te zingen en hij begrijpt niet waarom ze dit voorstel afsloeg. Michael vermoedt dat zijn ziekte hier iets mee te maken heeft. Maxi kan haar geluk niet op; dankzij Werners vrijgevigheid is ze nu mede-eigenaar van het Fürstenhof. Ze besluit meer te leren over het hotelwezen en start een opleiding waarin ze alle aspecten van het hotel leert kennen. Ana maakt zich zorgen over Greta. Door het gebruik van kalmeringsmiddelen doet Lale alsof ze haar leven weer op orde heeft.



Woensdag 2 april 2025 - aflevering 4333

Op haar eerste dag als stagiaire merkt Maxi dat het werk van een kamermeisje behoorlijk zwaar is. Haar gedachten dwalen steeds af naar de onbekende man uit het casino. Tijdens een uitstapje naar een zogenaamde wensput met Vincent, wenst ze een man die perfect bij haar past en haar voor altijd gelukkig maakt. Plots ziet ze een bekend gezicht in haar woning. Michael vreest dat Nicole hem nu alleen nog maar ziet als iemand die hulp nodig heeft en niet meer als de man op wie ze verliefd werd. Yvonne, die met haar eigen ziekte een vergelijkbare ervaring had, leert Michael zijn angsten beter te beheersen. Wanneer Miro ziet dat Greta na een wijnproeverij nog wil autorijden, neemt hij haar sleutels af. Greta is boos, want ze heeft geen wijn gedronken tijdens de proeverij, en snapt niet waarom Miro zo strikt is.



Donderdag 3 april 2025 - aflevering 4334

Michael merkt hoe gepassioneerd Nicole is over het zingen en hij confronteert haar hiermee. Het aanbod uit New York is verleidelijk, maar ze wil Michael niet missen en probeert hem te overtuigen om mee te gaan. Tijdens een noodgeval beseft hij echter hoe belangrijk zijn rol als arts en vriend in Bichlheim is, en hij moet kiezen. Henry eist al spelend een kus van Maxi, maar zij weigert lachend. Tegen Katja zegt Maxi dat ze niet in liefde op het eerste gezicht gelooft. Ondertussen komt Vincent erachter dat Henry incognito in Bichlheim wil blijven. Greta is geraakt dat Miro haar in vertrouwen neemt, maar zwijgt hierover tegenover Luis. Voor Greta is het een kwestie van discretie; voor Luis voelt het als een gebrek aan vertrouwen.



Vrijdag 4 april 2025 - aflevering 4335

Na Michaels opmerking twijfelt Nicole aan haar keuze. Hoewel ze haar droom wil volgen, vraagt ze zich af of ze gelukkig zal zijn in New York. Een langeafstandsrelatie willen ze allebei niet, dus neemt Michael afstand. Dit maakt het voor Nicole alleen maar moeilijker, en alles lijkt mis te gaan. Maxi en Henry zijn het oneens over hun dagindeling. Henry wil eropuit, wat Maxi niets vindt, en haar idee om thuis te blijven vindt Henry saai. Tijdens het koken blijkt Henry zelfs geen ui te kunnen snijden, wat Maxi verbaast. Haar vragen over zijn achtergrond blijven onbeantwoord.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!