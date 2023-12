Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 1 januari 2024 - aflevering 4006

Werner dwarsboomt Eriks plan door hem aan het werk te zetten. Erik schaamt zich voor de situatie en probeert Ulrike te mijden. Wanneer hij haar toch tegen het lijf loopt, moet hij een leugen verzinnen. Robert wil zijn buitenkeuken op het volgende lentefestival aan een groot publiek presenteren. Dat is echter buiten Christoph en Alexandra gerekend. André heeft een plan om Helene te overtuigen om samen met hem naar Zuid-Afrika te verhuizen.



Dinsdag 2 januari 2024 - aflevering 4007

André vertelt Max dat Helene niet in het cohousingproject wil stappen en zo haar eigen geluk opzijzet. Max besluit met zijn moeder te gaan praten. Helene neemt dit gesprek echter verkeerd op en denkt dat iedereen van haar af wil. Valentina is nog steeds aangeslagen door het ongeval dat zij en Vroni hadden en geeft zichzelf de schuld. Yvonne hoort dat Erik en Ulrike elkaar gekust hebben en realiseert zich dat ze de situatie niet meer aankan.

Woensdag 3 januari 2024 - aflevering 4008

Helene ontdekt wat André gedaan heeft. Ze reageert teleurgesteld. André probeert het goed te maken, maar bij Michael moet hij niet op begrip rekenen. Valentina is over haar toeren wanneer ze beseft dat ze een zwangere Vanessa verkeerde medicijnen heeft gegeven. De kus van Erik en Ulrike blijkt toch niet op foto vastgelegd te zijn.



Donderdag 4 januari 2024 - aflevering 4009

Na een ruzie met André gaat Helene naar Max. Die merkt dat zowel zijn moeder als André heel erg onder de breuk lijdt. Hij moedigt André aan om het bij te leggen. Vanessa is blij wanneer ze haar baby voor het eerst voelt bewegen. Ze kan niet wachten om dit gevoel met Carolin te delen. Valentina krijgt twijfels over haar opleiding. Gelukkig is Robert er om haar op te vangen.

Vrijdag 5 januari 2024 - aflevering 4010

Max vindt een oude fiets en wil die ombouwen zodat Vanessa deze kan gebruiken om haar kind te vervoeren. Alexandra is wanhopig en Leander twijfelt erg aan zichzelf. Alexandra vertrouwt het niet en wil Vroni naar een ander ziekenhuis brengen. Helene is in de war: ze kan André niet vergeven, maar is toch ook onder de indruk van hoeveel hij om haar geeft. André stelt vervolgens een compromis voor.



