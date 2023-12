Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 25 december 2023 - aflevering 4001

Eleni wil Markus enkel toelaten in het bedrijf als hij toenadering zoekt tot Noah. Deze laatste is verrast wanneer zijn vader plots interesse in hem toont. Erik wil Ulrike opnieuw op date vragen, maar zijn poging mislukt en hij is ten einde raad. Yvonne komt echter met een idee om Ulrike te beïnvloeden. Wanneer Werner te weten komt dat Leander een vishengel heeft gekregen van Alfons, wil hij hem ook een cadeau geven.



Dinsdag 26 december 2023 - aflevering 4002

Alexandra bereidt zich voor op haar scheiding en bespreekt de verdeling van de bezittingen met Markus. Hij is bereid om haar aandelen te schenken en belooft dat hij niet moeilijk zal doen. Yvonne denkt dat ze alles verpest heeft, tot ze hoort dat Ulrike Erik heeft uitgenodigd voor een nacht in de romantische hut. Eleni's huisgenoten proberen haar en Noah opnieuw te verzoenen. Werner hoort dat Alfons met Leander wil gaan vissen en hij is stikjaloers.

Woensdag 27 december 2023 - aflevering 4003

Vroni, de jongste dochter van de Schwarzbachs, komt aan op het Fürstenhof. Ze is echter niet op de hoogte van de scheiding van haar ouders, dus doet iedereen alsof er niets aan de hand is. Werner en Leander keren terug naar het Fürstenhof met hun vangst. Alfons is woedend, maar probeert zich in te houden. Erik heeft een ongelukje en moet naar het ziekenhuis. Ulrike voelt zich schuldig en wil voor hem zorgen.



Donderdag 28 december 2023 - aflevering 4004

Dankzij Vroni wordt de familiebijeenkomst gezellig. Alexandra en Markus beseffen echter dat ze hun dochter de waarheid moeten vertellen. Alfons is nog steeds kwaad en wil wraak nemen op Werner. Hij stuurt Werner met enkele belangrijke gasten naar een zogenaamde exclusieve golfclub, maar het blijkt om een minigolfclub te gaan. Werner voelt zich vernederd en roept Alfons op het matje.

Vrijdag 29 december 2023 - aflevering 4005

Eleni is blij dat de ontmoeting tussen Markus en Leander zo goed verlopen is. De komst van haar zusje heeft de familie ook weer dichter bij elkaar gebracht. Carolins plannen voor cohousing krijgen vorm. Ze heeft het perfecte pand gevonden: een oude boerderij. Wanneer Max enthousiast de foto's van de boerderij aan zijn moeder toont, twijfelt Helene. André kan immers in Zuid-Afrika een restaurant beginnen met Simon.



