Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 23 oktober 2023 - aflevering 3956

Josie heeft een dubbel gevoel bij het afscheid van haar familie en vrienden. Toch kijkt ze optimistisch naar een toekomst samen met Paul. Max voelt zich overweldigd door de situatie en trekt zich terug. Gerry maakt zich zorgen over zijn broer en probeert hem te troosten. Alfons vertelt Leander het liefdesverhaal van zijn ouders en zegt hem dat hij ook wel de liefde zal vinden. Leander gelooft daar echter niet in.



Dinsdag 24 oktober 2023 - aflevering 3957

Het is Markus niet ontgaan dat Alexandra en Christoph naar elkaar toegegroeid zijn. Via zijn advocaat maakt hij Alexandra duidelijk dat ze zich aan de afspraken moet houden. Dan duikt haar zoon Noah op. De steun van zijn familie na de breuk met Vanessa doet Max deugd. In een gesprek met Michael ventileert hij zijn woede. Michael raadt hem aan om naar de toekomst te kijken. Josie en Shirin maken samen chocolaatjes. Josie is blij dat ze nog samen tijd kunnen doorbrengen.



Woensdag 25 oktober 2023 - aflevering 3958

Erik onthult een familiegeheim aan Josie: een goocheltruc. Josie is aanvankelijk niet enthousiast, maar om Erik niet teleur te stellen, begint ze te oefenen. Ze krijgt daarbij hulp van Leon. Vanessa en Carolin genieten van een picknick samen. Carolin merkt echter dat haar vriendin zich in het openbaar afstandelijker gedraagt. Robert heeft een infectie aan zijn voet, maar volgt de raad van Leander niet op. Wanneer de infectie erger wordt, gaat hij naar Michael.



Donderdag 26 oktober 2023 - aflevering 3959

Christoph merkt dat Alexandra zich zorgen maakt en nauwelijks eet. Hij vindt het erg dat hij haar niet kan helpen. Door de negatieve reacties van mensen op haar relatie met Carolin beseft Vanessa dat niet iedereen zo ruimdenkend is als de familie Sonnbichler. André wil de band met Helene versterken, maar hij verpest het helemaal en ze krijgen ruzie. Valentina neemt Robert in vertrouwen.



Vrijdag 27 oktober 2023 - aflevering 3960

Leander maakt zich klaar voor zijn dienst in het ziekenhuis. Ook Valentina is aanwezig voor haar stage. Carolin is blij dat Vanessa hun relatie niet meer wil verstoppen voor de buitenwereld. Wanneer ze Max op straat tegenkomen, geeft hij zijn zegen. Ondanks hun ruzie leggen Helene en André eindelijk hun gevoelens voor elkaar op tafel. Ze beseffen wel dat ze beter moeten leren communiceren met elkaar. De vrienden van Josie en Paul hebben een verrassingsfeestje georganiseerd als afscheid, maar het blijkt moeilijk om dit geheim te houden.



