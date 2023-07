Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 3 juli 2023 - aflevering 3875

Mevrouw Fröbel stuurt de politie naar Carolin. Zij wil niet opnieuw in de gevangenis belanden en slaat op de vlucht. Leon wil Josie helpen en zoekt toenadering. Vanessa wil meer tijd doorbrengen met Max en nodigt hem uit voor een picknick. Max is enthousiast over het voorstel, maar moet toch afzeggen omdat hij een afspraak heeft met Christoph.

Dinsdag 4 juli 2023 - aflevering 3876

Josie voelt dat Leon meer wil en ze probeert afstand te houden van hem. Nadat Carolin door de politie is opgepakt, maakt Michael zich zorgen. Hij vreest dat ze de gevangenis niet zal overleven en gaat de confrontatie aan met mevrouw Fröbel. Erik is verbaasd dat Gerry zo weinig thuis is, hij vermoedt dat Yvonne hier voor iets tussen zit. Max zoekt een model voor een kunstenaar die een werk zal veilen tijdens het lentefestival. Hij vraagt Vanessa om hulp.

Woensdag 5 juli 2023 - aflevering 3877

André ziet hoe Josie en Leon elkaar bijna kussen, hij denkt dat Leon slechte bedoelingen heeft. Michael voelt zich bedreigd door de valse verklaringen van mevrouw Fröbel en praat hierover met Henning. Intussen hoort Carolin over de problemen van Michael en ze neemt een beslissing. Josie maakt indruk op Erik.

Donderdag 6 juli 2023 - aflevering 3878

Leon kan met de hulp van Josie bevrijdt worden uit het busje, waarna hij André aanvalt. Leon en Josie bereiden zich verder voor op het biljarttoernooi. Ze ontmoeten Paul en Constanze, die ook mee willen doen. Het lentefeest staat voor de deur, maar André heeft een probleem. Doordat Paul hem op de neus geslagen heeft, kan hij niet goed ruiken en proeven. Gelukkig is Robert bereid om het van hem over te nemen in de keuken. Door de getuigenis van Henning wordt Carolin vrijgelaten.

Vrijdag 7 juli 2023 - aflevering 3879

Leon is gewond aan zijn hand, waardoor Erik het van hem overneemt en samen met Josie zal deelnemen aan het biljarttoernooi. Werner is het niet eens met Christoph en probeert Robert aan zijn kant te krijgen. Gerry steelt per ongeluk de show tijdens het interview van Max. André is blij wanneer hij plots zijn reukvermogen terug heeft en wil de keuken overnemen van Robert.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

