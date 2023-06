Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 26 juni 2023 - aflevering 3870

Constanze zorgt ervoor dat Josie een opdracht kwijtspeelt. Paul moet haar het slechte nieuws brengen, maar daar heeft hij het moeilijk mee. Intussen maakt Josie, in afwachting van de grote bestelling, al een paar voorproefjes. Leon heeft intussen last van zijn geweten. Michael adviseert Helene om zich niet met de relatie van Shirin en Gerry te bemoeien en ze biedt haar verontschuldigingen aan. Gerry is opgelucht. Nu ze een koppel zijn, wil Erik iets speciaal maken van zijn eerste nacht samen met Yvonne.

Dinsdag 27 juni 2023 - aflevering 3871

Wanneer Constanze Paul vraagt of hij eigenlijk wel bij haar wil zijn, moet Paul een beslissing nemen over zijn gevoelens voor Josie. Gerry oppert het idee dat Helene als kapster in het schoonheidssalon kan werken, maar Shirin is niet overtuigd. Wanneer Helene zich echter spontaan over een moeilijke klant ontfermt, is Shirin aangenaam verrast. Max wil zijn campagne rond betaalbare huisvesting onder de aandacht brengen, maar krijgt hierdoor ruzie met Werner.

Woensdag 28 juni 2023 - aflevering 3872

Carolin en Michael groeien tijdens een etentje meer en meer naar elkaar toe. Paul en Constanze genieten van hun geluk samen. Josie beseft intussen dat ze verder wil met haar leven. Leon worstelt dan weer met zijn gevoelens voor Josie en durft niet te zeggen wie hij werkelijk is. Hoewel Helene en André beweren dat ze uitstekend met elkaar kunnen opschieten, blijkt al snel het tegendeel. Om zich kandidaat te kunnen stellen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, heeft Max nog enkele handtekeningen nodig.

Donderdag 29 juni 2023 - aflevering 3873

Josie is geschrokken van Leons spontane liefdesverklaring, maar ze nodigt hem toch uit om samen te gaan wandelen. Leon besluit Josie eindelijk de waarheid over zichzelf te vertellen. Carolin weet Michaels sleutel te bemachtigen, maar kan het toch niet over haar hart krijgen om de drugs te stelen. Ze probeert de sleutel onopvallend in Michaels tas te steken. Als onderdeel van zijn verkiezingscampagne voor de gemeenteraad wil Max een leegstaande stal ombouwen tot woon- en werkruimte voor kunstenaars.

Vrijdag 30 juni 2023 - aflevering 3874

Om de onschuldige patiënt vrij te pleiten, kan Carolin niet anders dan Michael de waarheid te vertellen. Nu Josie de waarheid weet, wil Josie niets meer met Leon te maken hebben en ze verklaart hem de oorlog. Alfons is blij voor Gerry dat zijn moeder in Bichlheim logeert en hij wil haar graag leren kennen. Hij boekt een afspraak in het schoonheidssalon en is blij verrast wanneer Helene hem een hoofdmassage geeft.

