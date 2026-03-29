Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 30 maart 2026 – aflevering 9348
Elle en Felix brengen een schandaal aan het licht, terwijl Nicolette haar zelfvertrouwen begint te verliezen. Intussen stelt Krista zich vragen bij Zacs recente keuzes.
Dinsdag 31 maart 2026 – aflevering 9349
Jane helpt Nicolette om haar zelfvertrouwen te herstellen. Terese kan niet wachten om haar liefde voor Paul te vieren. Ondertussen hangt er een nieuwe dreiging boven Ramsay Street.
Woensdag 1 april 2026 – aflevering 9350
Ramsay Street moet de krachten bundelen tegen een nieuwe crisis. Andrew en Holly overwegen het voorstel van Wendy, terwijl Terese een verrassing plant voor Paul.
Donderdag 2 april 2026 – aflevering 9351
Pauls bekentenis laat Terese verbijsterd achter. Wendy worstelt met haar emoties, terwijl Holly en Andrew de confrontatie aangaan met hun gezamenlijke toekomst.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
- Cruciale week breekt aan in 'Huis Gemaakt': welke koppels verbouwen verder en wiens droom spat uit elkaar?
- NPO reikt Movies that Matter Audience Award uit aan 'Cutting Through Rocks'
- Kijkcijfers: 23, 24, 25 en 26 maart 2026
- Driedelige serie 'Inside the Kim Kardashian Heist' nieuw op TLC
- Raven van Dorst met X in paspoort reist door het Amerika van Trump in nieuw seizoen 'Nachtdieren USA'
- 'Gedwongen Geloften’: indringende BNNVARA documentaire over huwelijksdwang
- Hoedje af? Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
- Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit De Lèghe Polder in Beuningen
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Rene van Kooten in 'FM op 5'
- De Nostalgie-luisteraar eert Prince met een plek op nr. 1 in de '80's Top 1500'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
-
Deze familie wint de finale van 'Konvooi'
-
Dit zijn de 10 kandidaten van 'De Mol' seizoen 14
-
HBO Max lanceert teaser van DC Studios-serie 'Lanterns'
-
Kijk 'The Comeback' seizoen 3 op HBO Max
-
Bockie en Jeroom pranken elkaar nog eens goed in finale 'Konvooi'
-
Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'SYTYCD'
-
Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren
-
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
Tien onbekende Vlamingen zitten vast op een onbewoond eiland voor de kust van Portugal, klaar voor het avontuur van hun leven. Maar niet iedereen zal het vasteland bereiken.
'De Mol', om 20.00 uur op Play.