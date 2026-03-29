Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 30 maart 2026 – aflevering 9348

Elle en Felix brengen een schandaal aan het licht, terwijl Nicolette haar zelfvertrouwen begint te verliezen. Intussen stelt Krista zich vragen bij Zacs recente keuzes.

Dinsdag 31 maart 2026 – aflevering 9349

Jane helpt Nicolette om haar zelfvertrouwen te herstellen. Terese kan niet wachten om haar liefde voor Paul te vieren. Ondertussen hangt er een nieuwe dreiging boven Ramsay Street.

Woensdag 1 april 2026 – aflevering 9350

Ramsay Street moet de krachten bundelen tegen een nieuwe crisis. Andrew en Holly overwegen het voorstel van Wendy, terwijl Terese een verrassing plant voor Paul.

Donderdag 2 april 2026 – aflevering 9351

Pauls bekentenis laat Terese verbijsterd achter. Wendy worstelt met haar emoties, terwijl Holly en Andrew de confrontatie aangaan met hun gezamenlijke toekomst.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!