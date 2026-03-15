Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 16 maart 2026 – aflevering 9340

Holly houdt vol tegenover Andrew dat hij niet de vader van de baby is, Taye verlaat het V Bar-evenement om Sadie te steunen, en Cara en Felix ruimen Gregs caravan leeg.

Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 9341

Andrew en Felix moeten beslissen wat ze met het feit aan moeten dat Greg nog leeft, Wendy en Sadie bereiden zich voor op de hernieuwing van hun huwelijksgeloften en Taye vindt Holly's oorbeltje in de V Bar.

Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 9342

Andrew biecht aan Wendy zijn affaire op, Holly krijgt de afkeuring van iedereen te verduren en Taye vertelt Sadie dat hij de oorbel heeft gevonden.

Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 9343

Andrew vertelt Cara en JJ wat er met Greg aan de hand is, Jane organiseert een workshop gebak maken voor Clint en Addison, en Nicolette komt erachter dat ze niet zwanger is.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

