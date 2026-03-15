Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 16 maart 2026 – aflevering 9340
Holly houdt vol tegenover Andrew dat hij niet de vader van de baby is, Taye verlaat het V Bar-evenement om Sadie te steunen, en Cara en Felix ruimen Gregs caravan leeg.
Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 9341
Andrew en Felix moeten beslissen wat ze met het feit aan moeten dat Greg nog leeft, Wendy en Sadie bereiden zich voor op de hernieuwing van hun huwelijksgeloften en Taye vindt Holly's oorbeltje in de V Bar.
Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 9342
Andrew biecht aan Wendy zijn affaire op, Holly krijgt de afkeuring van iedereen te verduren en Taye vertelt Sadie dat hij de oorbel heeft gevonden.
Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 9343
Andrew vertelt Cara en JJ wat er met Greg aan de hand is, Jane organiseert een workshop gebak maken voor Clint en Addison, en Nicolette komt erachter dat ze niet zwanger is.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Kijktip van de dag
Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.